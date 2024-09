Les localités relevant de la commune de Sfissifa (Nâama), ont bénéficié d’une série de projets au titre des différents programmes destinés à améliorer le cadre de vie de leurs populations, a-t-on appris, dimanche, des services de la wilaya.

L’agglomération secondaire de Fortassa, située à quelque 130 kilomètres du chef-lieu de wilaya, a ainsi bénéficié d’un projet de réalisation d’un collège d’enseignement moyen (CEM), dont les travaux, actuellement en cours d’achèvement, ont fait l’objet de plusieurs visites d’inspection, ce dimanche, par les autorités locales, en prévision de son inauguration à l’occasion de la prochaine rentrée des classes.

Par ailleurs, les chantiers inhérents à l’aménagement des infrastructures scolaires, ont également figuré au programme de la visite d’inspection du wali, Lounes Bouzegza et des autorités de cette collectivité des Hauts-plateaux de l’Ouest du pays.

A ces projets s'ajoute celui portant aménagement de l’Ecole primaire "Bendjedid Mohamed" dans la localité de Aouzert, a fait savoir la même source, citant des opérations similaires ciblant les écoles primaires "Belkaïd Mohamed" et "Diaf Kada", situées respectivement dans les localités de Oulgag et Hassi Defla, pour une enveloppe budgétaire cumulée évaluée à 30 millions de dinars.

Par ailleurs, d’autres opérations de développement ont été lancées au niveau de ces agglomérations portant principalement sur l’aménagement des routes et des ronds-points au niveau de la localité de "Belegrad", la réalisation d’espaces verts et d’aires de jeux pour enfants, d’une antenne administrative reliée au réseau de fibre optique, ainsi que l’achèvement de projets d’aménagement des cités et de réalisation de réseaux d’assainissement dans diverses zones d’habitation de la commune, signale-t-on.

Le wali de Nâama a rassuré, lors de cette visite d’inspection, que "la rentrée scolaire se déroulera dans de bonnes conditions dans les différentes communes", tant pour les élèves que pour le personnel d’encadrement, annonçant que deux CEM seront inaugurés cette année à Sfissifa et Tirkount.