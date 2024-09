Un réseau d'éclairage public de 24 km de long est entré en service au niveau de différents axes routiers de la wilaya de Blida, où il est désormais attendu une réduction notable des accidents de la route.

Le wali de Blida, Brahim Ouchen, a procédé dimanche soir, à la mise en service de ce réseau d'éclairage au niveau du tronçon de l'autoroute Est-Ouest dépendant des communes d'Oued El Alleug et Chiffa sur une distance de huit (8) km, et de l'axe de la RN 4 dépendant Boufarik à Oued El Alleug sur 4 km.

Selon les explications fournies par le directeur des travaux publics, Abdelkrim Selaimia, cette opération, affectée d'une enveloppe de plus de 350 millions DA à, également, profité à la voie d'évitement de la commune de Meftah, et à un axe de 9 km de la RN 29 traversant Meftah, à l'extrême-Est de Blida, et d'un nombre d'itinéraires.

A noter que d'autres axes routiers de la partie Est de la wilaya, théâtre d'une croissance démographique ascendante en raison du relogement de nombreuses familles dans les nouveaux pôles urbains de la région, seront, également renforcés avec un réseau d'éclairage public de près de 9 km de long, dont les travaux de réalisation ont été lancés hier dimanche.

Cette nouvelle opération ciblera notamment, le pôle urbain "Feu moudjahid Amar Ouamrane" de Safsaf, à Meftah, la RN 29 et l'axe de la route dépendant Bougara à Bouinane, avec une prévision de mise en service "dans les prochains jours", selon les engagements pris par les entreprises réalisatrices.