Quelque 2.500 foyers du pôle urbain de Oued Tlelat (Oran) ont été raccordés au réseau de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), a-t-on appris, dimanche, de la direction opérationnelle locale d'Algérie-Télécom (AT).

Le raccordement est déjà finalisé et la commercialisation de ce service a été entamée, au début de la semaine écoulée au niveau des ilots 1 et 2 du même ensemble immobilier pour un débit d'un Gigabit, a précisé le directeur opérationnel d'AT, Amar Amarouche.

Le même responsable a fait observer que l'offre comprenant un modem Wifi 6, outre des travaux de connexion des foyers au réseau, contre un montant de 300 dinars, a reçu une large adhésion de la part des résidents de ce pôle urbain, qui bénéficieront, en outre, d'appels gratuits de et vers le téléphone fixe et un mois de connexion internet d'un débit de 300 mégas à la seconde.

M. Amarouche a indiqué que l'offre en question est valable, depuis le 28 juillet dernier pour un délai d'un mois renouvelable, sachant que cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'AT visant à rapprocher l'entreprise de ses clients.

Par ailleurs, plusieurs quartiers et cités d'habitation, à l'instar du pôle urbain "Ahmed Zabana" à Misserghine et les cités "Hasnaoui" et "El-Yasmine", dans la commune de Bir El-Djir, ont été raccordés au réseau FTTH, au courant de la semaine dernière, a-t-on fait savoir de même source.

Algérie-Télécom prévoit, d'autre part, de raccorder, à la fin de cette année, pas moins de 22.642 foyers, répartis à travers plusieurs nouveaux ensembles immobiliers de la wilaya, à ce réseau.

Il convient de rappeler que durant l'année écoulée, 17.614 foyers répartis à travers plusieurs zones d'habitation d'Oran ont été raccordés au réseau FTTH, dont près de 8.000 recensés au niveau du pôle urbain AADL "Ahmed Zabana" de Misserghine.