Les unités de la protection civile ont effectué 3711 interventions, 1922 évacuations sanitaires et 491 opérations divers , dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

En effet, nos secours ont enregistré 173 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national, qui ont causé 04 personnes décédées et 200 autres blessées, les victimes ont été prises en charges sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Medea avec une 01 personne décédée et 10 autres blessées suite à 02 accidents de la circulation .

Par ailleurs, les moyens de la protection civile sont intervenus pour l’extinction de 05 incendies urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger 02 incendies , Medea 01 incendie , Bouira 01 incendie et El Meghair 01 incendie , ayant causé 01 personne présentant des difficultés respiratoires au niveau de la wilaya de Meghair suite un feu qui s’est déclaré dans une chambre d’une habitation, à la cité El Djanah El Akhder commune de Djamaa , la victime à été traitée sur place puis évacuée vers l’hopital local , l’intervention rapide de nos secours à permet de circonscrire ces incendies et éviter leurs propagations a d’autres lieux mitoyens .Par ailleurs, le dispositif de surveillances des plages durant les dernières 24 heures à procédé à 792 interventions pour le sauvetage 607 personnes de noyade certaine, 144 personnes pris en charges sur les lieux, 41 personnes évacuées vers les hôpitaux, sans enregistrer de victimes décédées noyées.

Aussi, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé durant la même période, à l’extinction de 10 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 01 incendie de forêt, 04 incendies de Broussailles , 01 incendie de bottes de foins , 02 incendies d’arbres fruitiers et 02 incendies de palmiers , notre intervention rapide à permet d’éteindre ces incendies et éviter leurs propagation, ainsi que la préservation d’important couvert végétal et récolte.

Par F Yanis