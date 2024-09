Une production de 9.315 qx de figues a été réalisée dans la wilaya de Tizi-Ouzou du début de la récolte en juillet dernier à fin août, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Cette quantité de figues a été récoltée sur une superficie de 730 ha répartis à travers le territoire de la wilaya avec un rendement moyen de plus de 12 qx/ha, a indiqué à l’APS la chargée de la filière arboricole à la DSA, Khelidja Chibani.

Selon cette même responsable, il est prévu cette saison (de juillet jusqu’à octobre) une production de plus 122.300 qx de figues. Cette récolte sera réalisée sur une superficie de 4.214 ha de figuiers entrés en production, sachant que la figueraie de la wilaya s’étend sur une superficie totale de 5.277 ha dont 1.063 ha non encore productifs.

Sur ces 5.277 ha, 844 ha entrés en production sont répartis sur la localité d’Irdjen, suit Maâtkas avec une figueraie de 611 ha en production, puis Ouadhias avec 346 ha de figuiers productifs et Azazga avec 307 ha, selon la même responsable.

La récolte de cette année, à l’instar de celle de la précédente saison, est "faible", a observé Mme Chibani, qui a expliqué cette situation par les changements climatiques qui ont négativement impacté la production, conjugué au manque d’entretien de figueraies et à l’acquisition de plants non certifiés.

Elle a noté la nécessité pour les agriculteurs d’entretenir leur figueraies tout au long de l’année, de travailler le sol et recourir à l’irrigation des jeunes plants et d’acheter des plants certifiés pour être sur d’avoir au final la variété de figues souhaitées et des arbres productifs.