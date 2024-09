Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a félicité, dimanche, les athlètes algériens ayant remporté trois médailles (une en or et deux de bronze) aux Jeux paralympiques de Paris 2024, selon une publication sur son compte sur les réseaux sociaux.

"Nos chaleureuses félicitations aux champions des Jeux paralympiques Nassima Saifi, auréolée d'or et détentrice d'un nouveau record du monde, et Ahmed Mehideb et Lynda Hamri, médaillés de bronze. Nous les félicitons pour ces succès mérités qui nous honorent et nous saluons la détermination qui leur a permis de hisser haut le drapeau algérien. Bravo", a écrit le président du Conseil de la nation dans son message de félicitations.