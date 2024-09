La 9ème édition du Salon dédié à la sous-traitance industrielle et à l'intégration nationale (ALGEST) se tiendra du 2 au 5 octobre prochain, au Palais des expositions (SAFEX) d'Alger avec la participation de plus de 100 exposants, un a indiqué dimanche un communiqué des organisateurs.

Ce salon, organisé par la Bourse algérienne de la sous-traitance et du partenariat (BASTP) et le World Trade Center Algiers (WTCA), au niveau du Pavillon "A", est placé sous le parrainage du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, a précisé la même source.

Cette 9ème édition se déroulera pendant quatre jours sous le slogan "Pour une croissance industrielle innovante et diversifiée", et verra la participation de plus de 100 exposants, entre donneurs d'ordre et receveurs d'ordre, a ajouté le communiqué, assurant que 6000 les visiteurs sont attendus à cette édition.

Il a souligné que « les réformes structurelles déjà engagées et qui ont commencé à porter leurs fruits au niveau macro-économique, doivent impérativement se traduire, au niveau de la sphère réelle, par une attractivité plus grande, notamment par le développement d'investissements directs ». massifs étrangers dans tous les secteurs de l'économie nationale, notamment au niveau du secteur industriel".

Pour cette édition, deux axes majeurs ont été identifiés à savoir : la diversification des activités industrielles, tant au niveau des secteurs que de leurs marchés, ainsi que le développement lié à l'innovation.

Ils ont dans ce cadre, souligné que « le renouveau du secteur véhicule avec ses différentes branches (automobile, véhicules industriels, machinisme agricole, cycle, motocycles), ou encore la relance du secteur minier à travers le lancement de projets d'exploitation du minéral de fer, phosphates et autres dérivés, ajoutés au regain d'activité du secteur de la production pharmaceutique, constitueront le fer de lance de cette diversification.