L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, les 2 et 3 septembre en Tanzanie, à un atelier sur la coopération entre le Parlement panafricain (PAP) et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, indique dimanche un communiqué de l'APN.

L'APN sera représentée à cet atelier qui a pour thème : "Institutionnaliser la coopération entre le PAP et la Cour africaine", par le membre de la commission du règlement, des privilèges et de la discipline au PAP, Mohammed Segres, précise la même source.

La participation de l'APN à cet événement constitue "une opportunité pour renforcer le rôle de l'Algérie dans le soutien de l'intégration africaine et contribuer au développement des institutions de l'Union africaine (UA)". Cet atelier s'inscrit dans le cadre "du renforcement du dialogue institutionnel entre les organes législatifs et judiciaires africains en vue de consolider les bases d'une coopération constructive entre les deux institutions", et ce, avec la participation de "représentants des différents parlements africains et d'experts juridiques", conclut le communiqué.