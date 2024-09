Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est rendu, samedi, au Musée ethnographique slovène, abritant une exposition de photos et d'œuvres artisanales algériennes, sous le thème "Un voyage à travers la mémoire - paysages naturelles de l’Algérie", et ce en marge de la visite de travail qu'il effectue en République de Slovénie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

"L'exposition met en lumière nombre de paysages époustouflants et d'œuvres artisanales algériennes, à travers les souvenirs de la citoyenne slovène Nina Zdravic Polic, qui a passé son enfance en Algérie durant les années 1960s avec son père, médecin de profession", selon le communiqué.

Echangeant avec l'organisatrice de l'exposition, M. Attaf s'est félicité de cette initiative qui permettra, a-t-il dit, "de faire découvrir l'Algérie et son legs culturel en Slovénie, et de contribuer au renforcement des échanges culturels et humains entre les deux pays", conclut le communiqué.