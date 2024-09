L'USM Alger a annoncé dimanche avoir réussi à qualifier l'ensemble des neuf nouvelles recrues qu'elle a engagées pendant le mercato estival, y compris sur le plan continental, ce qui leur permettra de disputer même la Coupe de la Confédération (CAF).

Il s'agit des Algériens Lyès Chetti, Houssam-Eddine Ghacha, Ghilas Guenaoui et Imad-Eddine Azzi, ainsi que le Bolivien Adalid Terrazas, le Sénégalais Sékou Gassama, le Nigérian Wale Musa Alli et le duo congolais, composé de Glody Likonza et Kevin Mundiuku.

"La CAF avait fixé la date du 31 août comme dernier délai pour formuler les demandes de licences et la direction de l'USMA a accompli cette formalité administrative dans les temps" a-t-on détaillé de même source.

Les Rouge et Noir, dirigés par le coach Nabil Maloul, se trouvent dans la station balnéaire de Tabarka (Tunisie) pour effectuer leur stage de préparation d'intersaison et pendant lequel ils ont déjà disputé pas moins de six matchs amicaux dans la perspective de préparer la nouvelle saison 2024-2025.

L'USM Alger domine les Libyens de l'Olympique Azzaouiya (1-0)

L'USM Alger s'est imposée 1-0 (mi-temps 1-0) contre les Libyens de l'Olympique Azzaouiya, en match amical de préparation, disputé samedi soir à Tabarka (Tunisie).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ali-Moussa à la 33e minute de jeu et malgré plusieurs autres occasions de part et d'autre, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

L'entraîneur tunisien Nabil Maloul a démarré le match avec Benbot, Redouani, Azzi, Alilet, Mahrouz, Boukhenchouche, le Congolais Glody Likonza, Merili, Ali-Moussa, Ghacha et Guenaoui. Après quoi, il a fait tourner l'effectif, en incorporant plusieurs joueurs en cours de jeu.

L'USM Alger se trouve depuis la mi-août courant en Tunisie, où elle a jeté son dévolu sur la station balnéaire de Tabarka pour effectuer un stage bloqué de 18 jours.

Elle déjà disputé cinq matchs amicaux depuis son arrivée en Tunisie, dont le dernier en date a été une courte victoire (2-1) contre le nouveau promu en Ligue 1 Mobilis, l'Olympique Akbou.

Juste avant cela, les Rouge et Noir s'étaient neutralisés (1-1) dans un duel au sommet avec l'Entente de Sétif, alors que l'autre nouveau en Ligue 1 Mobilis, l'ES Mostaganem, leur avait infligé leur seule défaite jusqu'ici (2-1).

Dans les deux autres matchs amicaux, l'USMA avait affronté des équipes tunisiennes, concédant d'abord un nul vierge contre l'AS Gabès, avant de remporter une courte victoire (1-0) contre le MR Beslimane.

Ayant effectué un recrutement qualitatif pendant le mercato estival, le club de Soustara ambitionne de réaliser une bonne saison 2024-2025, aussi bien sur le plan national que continental, car outre la Ligue 1 Mobilis et la Coupe d'Algérie, il est engagé en Coupe de la Confédération Africaine (CAF).

Pour rappel, le coup d'envoi du championnat national de la Ligue 1 est prévue le 19 septembre prochain.