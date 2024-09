Dans le cadre de la préparation que l'USM Khenchela est en train d'effectuer au Centre sportif international à Aïn Draham, en Tunisie, les camarades du défenseur central Nabil Saadou l'ex Canaris sont au rendez-vous depuis vendredi passé, pour bien préparer la saison 2024/2025.

L'opposition sera face à des formations tunisiennes, qui évoluent en première division du championnat tunisien. Les Khenchelis devaient affronter la formation de Jendouba Sports, mais cette dernière s'était excusée au dernier moment. A signaler que les Noirs et Blancs ont disputé leur premier match face au pensionnaire de la Ligue 2 algérienne, le CAB de Batna et le MO Constantine. Cependant, le premier responsable technique de l'USMK le Tunisien Hatem Missaouia tenu à rassurer tout le monde, affirmant que les résultats des matchs amicaux en cette période ne sont pas importants, surtout que l'équipe est soumise à une forte charge de travail. Par ailleurs le président de l'USM Khenchela, Walid Boukerouma, a évoqué les détails de la vente des actions de la SSPA à Algérie Télécom.

Dans une déclaration à la Radio régionale de Khenchela, il confirme l'arrivée de cette société. « Elle interviendra après l'achèvement des procédures judiciaires, ce qui prendra du temps après la tenue de l'Assemblée générale.

La société n'a pas de dettes importantes et n'est pas confrontée à des complications administratives, ce qui facilitea le processus de l'arrivée de l'entreprise et la direction de l'équipe à entamé la procédure juridique.

Le directeur général d'Algérie Télécom a promis que l'entreprise s'engagera fortement avec l'équipe Khenchelie dans le but de la développement et pour notre part, nous avons rassemblé des noms de joueurs que nous allons essayer de convaincre à rejoindre l' équipe. Cette saison sera transitoire, dans le but d'assurer le confort et la restructuration de l'équipe», a-t-il dit.

Par ailleurs, le président de l'USM Khenchela a indiqué que la préparation de la prochaine saison débutera en août prochain, après avoir nommé le nouvel entraîneur et mené le processus de recrutement en fonction des capacités de l'équipe. Lors du mercato estival, la formation « Khencheli » s'est renforcée avec des joueurs tels que le gardien du Mouloudia Litim,Tahar Ouadi, Aymen Cheraoui,Reda Boumechra, Prince Ibara ,Hamdi Djouachi ,Sammadiare Diaka et d'autres qui arrivent.

Le match de cet après-midi sera un autre bon test pour face à la formation tunisienne Beja où le technicien Tunisien Hatem Missaouia va certainement opérer des changements et suivra de près le rendement de chacun de ses joueurs, histoire de combler les insuffisances constatées au sein du groupe. Missaouia, qui est à la recherche d'un noyau, veut améliorer la cohésion au niveau des trois compartiments. Il faut savoir que l'arrière-garde a commis des erreurs lors du premier match, donc des réglages s'imposent. Les joueurs veulent l'emporter afin de retrouver une certaine sérénité et ne pas sombrer dans le doute. Hatem Missaouia donnera les consignes nécessaires et expliquera aux joueurs la façon de jouer, tout en insistant sur la discipline tactique.