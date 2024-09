Un stage de perfectionnement dans la spécialité saut d’obstacles est prévu du 15 au 17 septembre courant, au Centre Equestre Haras Elégance de Tipasa, au profit d’une quarantaine de jeunes cavaliers et cavalières, relevant des catégories cadets et juniors, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Ce stage de trois jours, organisé dans le cadre de la formation continue, sera encadré par le sélectionneur des jeunes talents Toufik Bougandoura, qui sera assisté de trois entraineurs : Djamel Meziane, Mahfoudia Toufik et Yacine Benmohamed. "Ces stages d’évaluation et de perfectionnement permettent aux jeunes cavaliers de mieux s'affirmer et de progresser" a expliqué Bougandoura, soulignant que "le début de l’automne est la période propice aux regroupements de formation", particulièrement pour les jeunes cavaliers de saut d'obstacles, âgés entre 10 et 18 ans.

Ce dispositif fait partie du projet "Ambition Jeunes Talents" mis en place par la Fédération équestre algérienne. Il vise à mieux structurer les circuits de détection, de sélection et de formation des jeunes cavaliers.

L’objectif de la FEA à travers ces stages est de préparer les élites de demain et offrir aux sélectionneurs nationaux un regard élargi sur un vivier prometteur. "Nous voulons gagner du temps en organisant ce genre de stages pour jeunes talents", a ajouté Bougandoura au sujet de ce projet fédéral. "Nous avons choisi trois formateurs reconnus, pour mener ce projet et former les jeunes talents". L'objectif de la Fédération équestre est de qualifier quelques jeunes cavaliers aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus en 2026 à Dakar, au Sénégal, a-t-il ajouté.