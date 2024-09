Le Secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC),

Khelifa Smati, a appelé, dimanche à Mascara, à élire le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, le 7 septembre lors de la Présidentielle, pour la poursuite des acquis réalisés

en faveur de la famille révolutionnaire.

Animant un regroupement régional des enfants de Chouhada des wilayas de l'Ouest du pays, dans le cadre de la campagne électorale, M. Smati a indiqué que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "accorde une grande importance au dossier de la Mémoire nationale, à travers le renforcement de la protection sociale des Moudjahidine et des enfants de Chouhada", appelant à voter en sa faveur, le 7 septembre, "pour la poursuite de la réalisation de ces acquis en faveur de la famille révolutionnaire".

Le même intervenant a ajouté que M. Abdelmadjid Tebboune "s'est engagé, en cas de sa réélection pour un second mandat présidentiel, à poursuivre ses efforts visant la prise en charge sociale et sanitaire de la famille révolutionnaire", rappelant que son premier mandat présidentiel a enregistré "la réalisation de plusieurs acquis dans divers domaines, dont sa défense inlassable des causes des peuples opprimés dans le monde, notamment les peuples palestinien et sahraoui, en plus de développer les infrastructures de base et aller vers la transition énergétique". M. Smati a appelé, à la fin de son discours, à se rendre en force aux urnes, le 7 septembre, pour voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "afin de poursuivre le processus d'édification nationale, et donc préserver le message des martyrs".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a réussi à renforcer le front interne (Bengrina)

Le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, samedi à Sidi Bel Abbes, à voter massivement en faveur du candidat indépendant à la présidentielle, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a réussi à "unifier les rangs de la nation et consolider le front interne". Lors d’un meeting populaire animé à la salle de cinéma "Amarna", dans le cadre du 17ème jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, M. Bengrina a souligné que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a "réussi, avec sa sagesse et sa perspicacité à unir les Algériens et les Algériennes, à unifier les rangs et à consolider le front interne, malgré toutes les conspirations et les intrigues étrangères".

Le même intervenant a souligné la nécessité de la mobilisation de tous et le renforcement du front interne pour faire face aux complots extérieurs qui se trament contre l'Algérie, appelant au rassemblement autour du programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a réussi à "préserver les intérêts vitaux de la nation algérienne et ses décisions souveraines qui ne permettent aucune ingérence".

M. Bengrina a, d’autre part, animé des rencontres de proximité à travers plusieurs quartiers de la ville de Sidi Bel Abbes, où il a abordé les réalisations de M. Tebboune, lors de son premier mandat présidentiel, ainsi que le contenu de son programme électoral pour cette présidentielle.

Il a exhorté à cette occasion les citoyens à une forte participation à la présidentielle et à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la poursuite de l’édification et des réalisations.

M. Abdelkader Bengrina animera, samedi soir, un autre meeting populaire à la maison de la culture et des arts "Mohamed Belkheir" d’El Bayadh.

Les candidats s'investissent pleinement pour séduire l'électorat à l'approche de la fin de campagne (Presse du Sud)

Les journaux paraissant dimanche dans le Sud-est du pays ont mis l'accent, à l'approche de la fin de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, sur l'intensification par les candidats et leurs représentants des meetings et rencontres de proximité en vue de séduire l'électorat, faire la promotion de leur programme et appeler à une forte participation au vote.

Sous le titre "Les candidats à la présidentielle accélèrent le rythme, la campagne sur la dernière ligne droite'', "Kaid News", paraissant à El-Oued, a couvert les activités de campagne "tous azimuts'' des trois candidats en lice et leurs représentants pour exploiter pleinement le temps restant de la campagne électorale.

Le journal "El-Djanoub El-Kebir" (édité à Illizi) s'est penché, sous le titre "multiplication des meetings et rencontres de proximité'', sur les sorties sur le terrain des candidats et de leurs représentants dans une tentative de capitaliser le temps restant de la campagne pour convaincre les électeurs et glaner leur voix.

Le quotidien a ainsi couvert les déplacements du candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, dans plusieurs wilayas, dont Sidi Bel-Abbès où il a souligné que son programme "Forsa'' (opportunité) s'intéresse à "la sauvegarde des différentes cultures et valeurs et préserve l'unité nationale''.

Le programme en question vise également, a-t-il ajouté, ''à instaurer un régime politique pluraliste et démocratique'', à lutter contre le chômage, à offrir des emplois aux jeunes et à substituer l'allocation chômage par une autre dite d'intégration.

Le journal rapporte également les propos du candidat du Front des forces socialiste (FFS) M. Youcef Aouchiche, tenus à Boumerdès et présentant son programme comme "un prolongement naturel de celui du mouvement national'', s'adossant aux "idéaux pour lesquels ont lutté et se sont sacrifiés des millions d'Algériens et Algériennes''.

M. Aouchiche, poursuit le journal, a appelé à "l'impulsion des projets dans tous les domaines, en tenant compte du contexte régional et international actuel''.

"Tassili News" (Djanet) a traité, de son côté, et sous le titre "Connaissant les problèmes du Sud, je m'engage à concrétiser des projets dans tous les domaines'', le meeting du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, à Djanet, où il a souligné son engagement, au cas où il obtiendrait la faveur des urnes, à réunir les conditions nécessaires à la réalisation de projets dans le Sud, notamment en direction des jeunes.

"El-Youm El-Djadid" (El-Oued) s'est intéressé, lui aussi, aux activités de campagne des candidats et de leurs représentants qui ont intensifié leurs sorties de terrain pour faire valoir leur programme aux électeurs et tenter de glaner leur voix, le 7 septembre.

Le journal "El-Wahat" (Ouargla) a abordé, pour sa part, le déroulement de la campagne et ses échos à l'étranger en écrivant, sous le titre "Campagne propre et transparente qui dérange les forces du mal à l'étranger... l'Algérie ferme avec ses positions dure avec ses ennemis'', que les candidats et leurs représentants sont unanimes dans leurs discours à affirmer que la présidentielle du 7 septembre est "un coup dur pour les ennemis du pays, une leçon au monde sur l'unité nationale et un exemple de concurrence loyale''.

Le quotidien a développé aussi les différents meetings et rencontres de proximité des trois candidats et de leurs représentants à travers le pays.

Les journaux paraissant au Sud-est ont abordé, par ailleurs, plusieurs activités de proximité et de sensibilisation, animées par les encadreurs des permanences des candidats et des acteurs de la société civile.

Le FAN plaide pour la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune pour préserver la stabilité du pays

Le président du Front de l'Algérie Nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a plaidé, dimanche à Bouira, pour la réélection du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, pour un deuxième mandat, le 7 septembre prochain, afin de préserver la stabilité du pays.

Lors d'un meeting organisé à la maison de la culture Ali-Zaâmoum, le président du FAN a estimé qu'il est "indispensable" d'aller aux urnes le 7 septembre pour voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "afin de lui permettre de parachever le projet national stratégique initié il y a plus de 40 ans par le défunt président Houari Boumediene".

"Pour mener à bien ce projet national, M. Abdelmadjid Tebboune est le candidat le plus adéquat pour cette conjoncture sensible marquée par un climat international et régional instables", a-t-il ajouté. M. Benabdeslam a considéré que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a réussi durant son premier mandat à remettre l'Algérie sur les rails, d'où la nécessité de se mobiliser en sa faveur pour "préserver la stabilité du pays".

Il a ajouté que M. Abdelmadjid Tebboune a réussi également à redonner à l'Etat sa portée sociale et booster l'investissement à travers la relance du secteur public et la redynamisation du secteur privé.

Le candidat Youcef Aouchiche s'engage depuis Bouira à prendre en charge les préoccupations des citoyens

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Youcef Aouchiche, a affirmé, dimanche depuis la wilaya de Bouira, son engagement, s'il est élu, à prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers des "mesures concrètes" à même de garantir la préservation du pouvoir d'achat.

Animant un meeting au chef-lieu de la wilaya, au 18e jour de la campagne électorale de la présidentielle, M. Aouchiche a indiqué que les solutions proposées dans son programme électoral répondaient aux "principales revendications du peuple algérien", qu'il a promis, s'il est élu, de prendre en charge à travers des "mesures immédiates et concrètes".

Parmi ces mesures, M. Aouchiche a cité "l'augmentation du salaire minimum à 40.000 DA" et "la révision des allocations destinées aux franges de la société sans revenus", soulignant que la préservation du pouvoir d'achat des citoyens comptait parmi ses "priorités".

Il s'est également engagé à opérer des "réformes" dans le secteur de la justice et à conférer de "plus larges prérogatives" à l'institution législative.

A cette occasion, le candidat du FFS a appelé les Algériens à "ne pas céder aux discours défaitistes" et à "participer au changement en allant massivement aux urnes le 7 septembre pour choisir leur président pour les cinq prochaines années".