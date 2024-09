Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a présidé à Alger, une séance de travail consacrée à l'évaluation des derniers préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024, le ministre de la communication, Dr. Mohamed Laagab, a présidé le 31 aout 2024, au Centre international de Presse (CIP), une séance de travail, consacrée à l’évaluation des derniers préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'élection présidentielle", précise le communiqué.

Selon le communiqué "le Centre international de Presse (CIP) assurera la confection des badges au profit des journalistes nationaux, et des correspondants permanent de la presse étrangère accrédités", ajoutant que la remise des badges aux journalistes accrédités débutera à partir du 2 septembre 2024, au niveau de l’entrée N 3 du Centre international de Conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", réservée aux médias.

"Les médias accrédités (nationaux et étrangers) souhaitant inviter des experts et analystes, pour animer des conférences au CIC, sont tenus d’informer, au préalable, les services du ministère de la Communication, de la liste nominative, afin de leur permettre de les accréditer et préparer leurs badges", a ajouté le communiqué.

En outre, "le CIC met à la disposition des journalistes, à titre gracieux, tous les moyens techniques, audiovisuels et logistiques, afin de leur faciliter la couverture médiatique de l’élection présidentielle, à savoir des salles dotées d’ordinateurs connectés à internet à haut débit, réservées à la presse écrite et électronique, des studios et plateaux pour les chaines de télévision (TV) et radio, ainsi que des salles de montage pour les infographistes. De son côté, l'agence Algérie Presse Service "met à la disposition des journalistes accrédités un fil d'actualités dans plusieurs langues à savoir l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol", ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, le Centre national de documentation, de presse, d'image et d'information (CNDPI), organise "une exposition de photos au CIC qui retrace l'histoire de l'élection présidentielle en Algérie". "Le CIP prend en charge la restauration des journalistes accrédités pour couvrir l'élection présidentielle et assure le transport des journalistes vers le CIC, à partir du 4 septembre 2024, mettant ainsi à leur disposition des bus répartis sur la Maison de la presse +Tahar Djaout+ (place du 1er Mai), et la Maison de la presse +Abdelkader Safir+ (Kouba)", selon la même source.

En outre, le Centre met à la disposition des journalistes "un bureau d'orientation au niveau du Centre de presse du CIC, pour plus d'informations et de renseignements", conclut la source.

La communauté nationale établie à l'étranger est au cœur des discours et programmes de la campagne électorale des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, a rapporté la presse paraissant dimanche, à l'Est du pays.

Le quotidien public "An-Nasr" a publié à la une sous le titre "un intérêt notable pour la communauté dans les discours des candidats" un long article dans lequel, il a rapporté que les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, ont réservé un important espace de leurs programmes à la communauté nationale établie à l'étranger à travers le travail de proximité, la promotion et l'explication des programmes via la radio, la télévision ainsi que les réseaux sociaux en vue de convaincre les membres de la communauté algérienne vivant à l'étranger de voter pour leurs programmes.

Le même journal a relevé que "les décisions du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la communauté nationale établie à l'étranger constituent un atout", ajoutant que la direction de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a diffusé sur sa page sur un réseau social un échantillon des activités de proximité visant à mobiliser cette catégorie en France, en Allemagne, en Suisse et aux Etats unis d'Amériques.

Le quotidien "An-Nasr" a rappelé que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à prendre des mesures supplémentaires au profit de la communauté nationale établie à l'étranger à travers, notamment l'intégration des compétences et experts de la communauté nationale à l'étranger au processus de développement nationale et la poursuite également de la protection et la défense des droits des Algériens vivant à l'étranger.

Le même journal a rapporté à ce sujet que le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, "veut impliquer la communauté nationale établie à l'étranger dans la vie publique" et s'est engagé à accorder toutes les facilités à cette catégorie et à œuvrer à mettre en place un climat propice pour l'impliquer et investir dans les compétences algériennes établies à l'étranger. De son côté, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, s'engage ajoute "An-Nasr", à œuvrer notamment pour la concrétisation des ambitions de la communauté algérienne établie à l'étranger et le traitement de toutes ses préoccupations et la facilitation de sa participation économique dans le développement du pays ainsi que la création d'un secrétariat général d'Etat dédié à la communauté nationale basée à l'étranger.

Les autres journaux paraissant dans l'Est du pays ont poursuivi la couverture du déroulement de la campagne électorale à l'image du journal francophone "Seybouse Times" qui a titré "la campagne électorale entame sa dernière ligne droite" et a rapporté que la presse nationale de samedi dernier avait relevé que les candidats et leurs représentants et partisans, qui ont intensifié les activités dans le cadre de la campagne électorale qui a franchi l'ultime phase, ont focalisé leurs discours sur les préoccupations des citoyens en vue de les convaincre et gagner leur confiance.

Le journal arabophone "Ain El Djazair" a écrit sous le titre "l'importance de préserver l'unité nationale soulignée" que les discours des candidats et leurs représentants et partisans durant le 17ème jour de la campagne électorale ont eu comme point commun de mettre en avant "l'importance de l'unité nationale et la nécessité de la préserver et de consolider ses liens à travers une participation massive du peuple à cette échéance cruciale".

Les campagnes de sensibilisation sur l'importance d'une large participation à l'élection se poursuivent à Sidi Bel Abbes

Les campagnes de sensibilisation autour de l'élection présidentielle se poursuivent à Sidi Bel-Abbes, à travers des rencontres de proximité avec les citoyens, afin de les sensibiliser sur l'importance de participer en force à cette échéance électorale, prévue le 7 septembre prochain.

Ces campagnes de sensibilisation sont organisées par des militants et des représentants de l'Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse, des associations de la société civile et autres, afin d'inciter les citoyens des différentes tranches d'âge, notamment les jeunes, à se rendre massivement aux urnes pour voter et choisir leur président.

A cet égard, selon un programme tracé, des rencontres de proximité sont organisées au niveau des places publiques de diverses communes, animées par des académiciens, des universitaires et autres, pour mobiliser les gens et les sensibiliser à une forte participation à l'élection présidentielle du 7 septembre.

A ce propos, Farah Naïmi, membre de l'Observatoire national de la société civile à Sidi Bel Abbes, a affirmé que ces campagnes de sensibilisation, qui connaissent la participation de divers membres de la société civile, suscitent de l'engouement, notamment de la part des associations locales, lors desquelles l'importance de la forte participation aux élections est soulignée, afin de contribuer au renforcement de la culture de la citoyenneté liée aux élections, en tant que droit et devoir, et un des aspects de la démocratie participative.

De leur côté, des membres du Conseil supérieur de la jeunesse de Sidi Bel-Abbes ont souligné l'importance des activités de proximité menées par cette instance, ciblant en priorité les jeunes afin de les sensibiliser sur l'importance de participer à la construction de l'avenir de l'Algérie et à la prise de décision, à travers leurs voix, le jour du scrutin.

A souligner que ces rencontres de proximité, organisées dans les différentes places publiques des daïras et communes de Sidi Bel- Abbes, connaissent l'affluence des citoyens, notamment des jeunes, où des conférences sont animées par des universitaires, insistant sur l'importance de la participation à l'élection présidentielle.

Rencontres de formation El-Meniaa pour les encadreurs de l’opération électorale (ANIE)

Au total 123 encadreurs du scrutin de la présidentielle du 7 septembre courant ont bénéficié dans la wilaya d’El-Meniaa de rencontres de formation sur l’opération électorale, a-t-on appris dimanche auprès de la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Entrant dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle, ces rencontres, tenues au niveau des centres culturels des communes de Hassi El-Gara et Hassi Lefhal, et au centre de formation professionnelle des frères Chouhadas Boucherit Bouhafs et Yahia dans la commune d’El-Meniaa, ont été animées par des cadres de la délégation locale de l’ANIE.

Les participants se sont enquis des différentes phases de déroulement de l’opération électorale, dont la vérification de l’identité de l’électeur, les procédures afférentes aux procurations délivrées par les instances officielles et la répartition des tâches aux encadreurs des bureaux de vote.

Le coordinateur de la délégation de l’ANIE, Ahmed Hadjadj, a indiqué que cette rencontre de formation tend à réunir les conditions de bon déroulement du scrutin, à travers la mobilisation de la ressource humaine et des moyens matériels nécessaires.

Le fichier électoral de la wilaya d’El-Meniaa recense 45.996 électeurs, dont 1.825 nouveaux inscrits après révision des listes électorales, selon les donnés de l’ANIE.