Le ministère de l'Education nationale a annoncé, dimanche, l'activation du mécanisme de dépôt des demandes de transfert numérique à distance des élèves d'un établissement scolaire à un autre, et ce à partir de l'année 2024-2025.

Cette démarche tend à "alléger la charge sur les parents et à les accompagner dans la prise en charge des questions liées à la scolarité de leurs enfants, dans les meilleures conditions, et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue du service public, notamment en facilitant la tâche aux tuteurs désirant transférer leurs enfants d'un établissement scolaire à un autre leur épargnant ainsi les déplacements fréquents aux établissements scolaires", précise le ministère dans un communiqué.

"Le mécanisme de dépôt des demandes de transfert numérique à distance, étant activé à partir de cette année scolaire 2024-2025, les parents d'élèves n'auront qu'à formuler leurs demandes via l'espace qui leur est dédié dans le système d'information du secteur de l'Education nationale, à travers le lien: www.awlyaa.education.dz". L'opération est fixée pour la période allant de dimanche 8 septembre au samedi 21 septembre 2024.

Les élèves concernés par les demandes de transfert, sont tenus de rejoindre leurs établissements scolaires d'origine, à partir du 1e jour de la rentrée scolaire, ajoute le communiqué.

Les parents d'élèves ayant formulé des demandes de transfert de leurs enfants seront informés des résultats, via le même espace, et par l’administration de l'établissement scolaire d'origine, à la date du 24 septembre 2024. Les élèves dont les demandes ont étés acceptées doivent rejoindre leurs nouveaux établissements scolaires, au plus tard, le dimanche 29 septembre 2024.

Toute demande de transfert des élèves d'un établissement scolaire à un autre, formulée en dehors du système d'information du secteur de l'éducation nationale est considérée "nulle et sans effet".