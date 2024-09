Le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné "les opérations militaires" sionistes en cours dans les villes palestiniennes de Jénine, Tulkarem et Tubas en Cisjordanie occupée, mettant en garde contre un "danger d'escalade".

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que les attaques en Cisjordanie avaient entraîné des martyrs et des blessés parmi de nombreux civils non armés, coïncidant avec l'agression sioniste barbare en cours dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023.

Le communiqué dénonce aussi "les expulsions forcées et les déplacements continus de résidents de Cisjordanie", qualifiant ces actions de "violation flagrante du droit humanitaire international et des résolutions des Nations unies".

Par ailleurs, le ministère a mis en garde contre "l'escalade récente" et les "violations provocatrices" en cours sur les lieux saints de la ville occupée d'El-Qods, faisant spécifiquement référence aux déclarations d'un responsable sioniste qui a prôné la construction d'une synagogue dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Le Liban a réitéré son "rejet absolu" de ce qu'il qualifie de "politiques et pratiques extrémistes", qui "sapent les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu permanent et la cessation des actions militaires (sionistes) à Ghaza, comme le prévoit la résolution 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Amman condamne la poursuite des agressions sionistes en Palestine occupée

Le ministère jordanien des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés a condamné dans les "termes les plus fermes" la poursuite des attaques agressives systématiques menées par l'armée de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens occupés.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sofiane El-Qodat, a souligné samedi dans un communiqué que l'entité sioniste "poursuit ses violations et agressions contre les Palestiniens alors que la guerre contre Ghaza est toujours en cours parallèlement à la campagne d'incitation que les responsables sionistes continuent de mener à l'égard des Palestiniens en multipliant notamment les constructions de colonies dans les territoires occupés".

Pour le porte-parole, ces pratiques "risquent d'aggraver davantage" la situation en Palestine occupée soulignant "la nécessité de la fin de l'occupation des territoires palestiniens pour réaliser la paix et la stabilité dans la région".

Il a, par ailleurs, appelé à imposer des "sanctions internationales" aux responsables sionistes qui ont tenu récemment des propos racistes et haineux à l'égard des Palestiniens dans une tentative d'"imposer de nouveaux faits".

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère, a exhorté la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à "agir" pour assurer la protection au peuple palestinien, mettre un terme aux violations sionistes, punir les auteurs de celles-ci, et travailler davantage pour garantir au peuple palestinien ses droits légitimes notamment l'indépendance de l'Etat de Palestine, avec El Qods comme capitale.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.738 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.738 martyrs et 94.154 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 47 martyrs et 94 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

78 maisons et installations démolies par les forces sionistes en Cisjordanie en août

Un organisme palestinien a indiqué dimanche que les forces sionistes ont démoli 78 maisons et installations palestiniennes en Cisjordanie occupée en août dernier et avait notifié la démolition de 74 autres installations.

L’Autorité de résistance au mur et aux implantations a affirmé, dans un communiqué, qu'"au cours du mois d'août dernier, les autorités d'occupation ont mené 62 opérations de démolition, affectant 78 installations, dont 36 maisons habitées, 8 maisons inhabitées et 13 installations agricoles et autres (...) et ont également notifié la démolition de 74 maisons et des installations".

Le communiqué a ajouté que "les colons ont mené 206 attaques allant d'attaques armées contre des villages palestiniens à des exécutions sur le terrain, en passant par le sabotage et le rasage de vastes étendues de terre, le déracinement d'arbres, le sabotage et le vol de biens palestiniens, ainsi que le placement de barrières".

La source a également fait savoir que "depuis août dernier, les colons ont établi 8 nouveaux avant-postes de colonisation, à caractère essentiellement agricole et pastoral, tandis que l’armée s’est emparée d’un total de 367 dounams de terres palestiniennes".

Parallèlement à sa guerre dévastatrice contre Ghaza, l'armée sioniste a étendu ses assauts en Cisjordanie tandis que les colons intensifiaient leurs attaques, entraînant la mort en martyrs de

676 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023, en plus de plus de 5 600 blessés, selon le ministère de la Santé palestinien.

L'entité sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza qui a fait plus de 134 000 victimes entre martyrs et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière.

Ghaza : le Premier ministre sénégalais appelle à isoler l'entité sioniste

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a fermement condamné, samedi, la poursuite de l'agression sioniste sur Ghaza, préconisant d'isoler l'entité sioniste pour faire cesser cette "barbarie (...) cautionnée par certains pays occidentaux".

"Nous avons un Premier ministre (sioniste) dont le pouvoir dépend de cette guerre, (dont) la survie politique dépend de cette guerre, et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays", a déclaré M. Sonko au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien aux Palestiniens à la Grande mosquée de Dakar.

"Il faut rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de (l'entité sioniste), (une solution) d'isolement politique", a-t-il dit une écharpe aux couleurs palestiniennes autour du cou.

Il s'agit d'"arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux", a ajouté le chef de gouvernement.

Il a qualifié d'"extermination" les opérations sionistes en cours dans les Territoires palestiniens et dénoncé l'"injustice" subie par les Palestiniens depuis 1948.

Cisjordanie occupée : deux martyrs dans des raids de l'armée sioniste à l'ouest de Jénine

Deux Palestiniens sont tombés en martyrs dimanche dans la ville de Kafr Dan, à l'ouest de Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée d'occupation sioniste poursuit pour le cinquième jour consécutif une agression contre plusieurs villes, a annoncé le ministère palestinien de la Santé cité par l'agence de presse Wafa.

La Société du Croissant Rouge a déclaré que ses équipes ont reçu les corps des deux martyrs, qui ont été transférés à l'hôpital.

Les forces d'occupation sionistes ont tiré sur deux jeunes hommes après avoir visé leur véhicule à l'entrée de la ville, et ont empêché l'équipe du Croissant-Rouge de leur apporter de l'aide.

Selon le Croissant rouge, les deux martyrs distribuaient du pain aux citoyens assiégés à la périphérie de Jénine avant d'être assassinés.

L'agression des forces sionistes sur le nord de la Cisjordanie occupée, a jusqu'à présent fait 25 martyrs, dont 16 dans le gouvernorat de Jénine, 5 à Tulkarem et 4 à Tubas, ce qui porte à 679 le nombre de martyrs en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023.

Ghaza : des martyrs dans une nouvelle frappe sioniste contre une école abritant des déplacés

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs, dimanche, dans une nouvelle frappe aérienne sioniste contre une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Ghaza, rapportent des médias citant une source médicale.

"L'attaque a visé l'école Safad dans le quartier Zeitoun de la ville de Ghaza", a indiqué une source citée par des médias, ajoutant que "plusieurs personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées dans l'attaque".

L'armée sioniste a systématiquement ciblé des installations civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte, dans le cadre de sa guerre génocidaire en cours à Ghaza.

Le mois dernier, au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une frappe sioniste contre l'école Al-Taba'een, dans la ville de Ghaza, où plus de 6 000 personnes déplacées ont trouvé refuge.

L'agression en cours contre Ghaza a fait 40 736 martyrs, principalement des femmes et des enfants, et 94.154 blessés.