Les travaux de réalisation de la 2ème tranche de la route reliant les villes de Ain Dzarit et Rechaïga, dans la wilaya de Tiaret, sur une distance de 8,3 kilomètres, ont été lancés, dernièrement, dans le but de désengorger la Route nationale 40 (RN40) et de désenclaver les zones rurales de cette partie du territoire de la wilaya, a-t-on appris de la direction locale des Travaux publics (DTP).

Le responsable de la Subdivision des travaux publics de la daïra de Mahdia, Mokhtar Zoubir, a indiqué qu’un premier tronçon de 6,4 km de cette voie qui s’étend sur 14,7 kilomètres, reliant les communes de Ain-Dzarit (wilaya de Tiaret) et Rechaïga, dans la wilaya déléguée de Ksar Challala, a déjà été réceptionné, il y a quelques mois.

Les travaux du tronçon restant (8,3 km), visant le confortement du sol et la réalisation d’ouvrages d’art et de canalisations d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que son revêtement en béton bitumineux, ont été confiés à deux entreprises, dans le cadre d’un financement puisée du budget (92,2 millions de dinars) de wilaya au titre de l’exercice en cours, sachant que le délai de concrétisation de l’opération est fixé à deux mois, a indiqué M. Zoubir.

La même source a fait observer que ce tronçon routier est appelé à écourter la distance séparant les villes de Rechaïga et Tiaret, ainsi qu’à éviter aux automobilistes devant rejoindre Tiaret-ville de devoir transiter par les villes de Hammadia, Mahdia, Si-El Haoues et Dahmouni.

Cette voie contribuera également à désenclaver au moins un millier d’habitants des zones rurales, outre à ouvrir des perspectives de développement dans ces espaces de vie, notamment en impulsant l’investissement agricole, la commercialisation des produits de la terre et en facilitant la dynamique commerciale, signale-t-on.

Par ailleurs, parallèlement à cette opération, les travaux inhérents au projet de réhabilitation de la route reliant les zones d’El Khacha, dans la commune de Aïn-Dzarit, et le tronçon routier donnant accès à la commune de Rechaïga, sur une longueur de 6 km, ont débuté, pour une enveloppe budgétaire mobilisée dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSLL) estimée à 53 millions de dinars, a fait savoir la même source, ajoutant que le délai de concrétisation de ce projet est fixé à 4 mois.