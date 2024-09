Un incendie survenu dans une exploitation agricole privée, située dans la région de Ghraibia (commune de Aïn Fares), dans la wilaya de Mascara, a détruit deux hectares d’arbres fruitiers et de broussailles, a-t-on appris samedi, des services de la Protection civile.

Les sapeurs-pompiers, appuyés par les agents de la Conservation des forêts, ont réussi à maitriser le sinistre, qui s’est produit, dans la nuit de vendredi à samedi, ayant permis de sauver des superficies importantes de vignes et d’oliviers de cette exploitation agricole et à endiguer la propagation des flammes vers un espace sylvicole mitoyen, a-t-on fait savoir de même source.

D’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour lutter contre cet incendie, dont les causes sont indéterminées, a indiqué la Protection civile, qui a fait état de la mobilisation de plus de 30 éléments entre sapeurs-pompiers et forestiers, 4 camions anti-incendie, 3 véhicules tout-terrain, dotés de citernes et une ambulance.

Le wali de Mascara, Farid Mohammedi, s’est déplacé, dans la nuit de vendredi, sur les lieux où il s’est enquis du déroulement des actions de lutte contre l’incendie, selon la cellule de communication de la wilaya.