Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Laghouat ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes et à l'arrestation de ses éléments, indique samedi un communiqué des mêmes services.

"Il a été procédé à l'arrestation d'un groupe criminel organisé s'adonnant au trafic et au transport de psychotropes. Ledit groupe est composé de 13 individus, âgés entre 24 et 53 ans, dont 4 actuellement en état de fuite", précise la même source.

"Dans le cadre de leurs missions de contrôle, les éléments de la GN de ​​Laghouat ont procédé à la fouille d'un véhicule touristique au niveau de la RN 01 dépendant des wilayas de Laghouat et de Ghardaia, où ils ont découvert une quantité de psychotropes ", estimée à 7335 gélules de Prégabaline (300 mg) bien dissimulée dans le coffre de la voiture Suite à quoi, le conducteur et son accompagnant ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade", détaille le communiqué.

Dans le cadre de l'enquête diligentée, "la compétence a été étendue à plusieurs wilayas, ce qui a permis d'arrêter les 9 autres membres du réseau criminel avec la saisie de 3 véhicules touristiques, 10 téléphones et une somme d'argent de 20.000 DA".

Les mis en cause seront déférés devant les juridictions territorialement compétentes une fois l'enquête terminée, conclut le communiqué.