Les éléments de la brigade de police du Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) de l'Est basés à Constantine ont démantelé deux ateliers clandestins spécialisés dans la fabrication et le déchargement de cartouches pour armes de chasse dans la commune d'Ain M'lila, wilaya d'Oum El Bouaghi, à-on informé samedi de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Constantine.

Sur la base d'informations faisant état de l'existence de ces ateliers clandestins, la brigade des investigations a mené des recherches approfondies qui ont permis d'identifier les suspects et de localiser les deux sites.

Agissant sous l'autorité du parquet compétente, les forces de l'ordre ont procédé à une descente et ont saisi les équipements, les matières premières utilisées avec l'arrestation de trois individus.

Cette double opération permet également la saisie d'armes à feu de catégorie 5 détenues illégalement (deux fusils de chasse et un pistolet).