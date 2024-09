Des averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, sont attendues dimanche et lundi sur des wilayas de l'Ouest et du Sud du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Ces pluies toucheront les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset, du dimanche à 15h00 au lundi à 03h00, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, précise le bulletin placé en vigilance "Orange".

Le BMS concerne également les wilayas de Naâma et Saida ainsi que le nord d'El Bayadh et le sud de Tiaret où les quantités de pluies estimées varieront entre 20 et 40 mm à partir de dimanche à 16h00 et jusqu'à lundi à 01h00.