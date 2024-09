1/10 - Sur l'équilibre son alimentation

Les apports en oméga 3, en vitamines C, D, E, en bêtacarotène, en zinc et sélénium, en lycopène, en astaxanthine, en folates, améliorent les paramètres spermatiques. Où trouver tous ces nutriments ? Dans une alimentation de type méditerranéen, riche en fruits et légumes, en fruits à coque et en légumineuses, en produits issus de la mer, en huiles végétales. Bonne nouvelle : c'est aussi une alimentation qui permet de retrouver son « poids de forme », ce qui est bénéfique pour la fertilité

2/10 - En supplément si nécessaire…

Les études montrent un lien entre les supplémentations de zinc, coenzyme Q10, vitamine E, acides gras polyinsaturés, oméga 3 et le nombre de grossesses cliniques. Les vitamines B (notamment les folates), C et E limitent le risque de fragmentation de l'ADN du spermatozoïde. La coenzyme Q10 semble protectrice de la réserve ovarienne. La carnitine a un impact favorable sur la mobilité du spermatozoïde. En outre, elle rend plus efficace la stimulation hormonale en cas d'aménorrhée hypothalamique et booste fonctionnellement les mitochondries de l'ovocyte, ces petites « usines » qui apportent de l'énergie à la cellule...

4/10 - On prend garde aux épices

6/10 - On se couche tôt

Les études sur les salariés en horaires inversés ont montré que les perturbations du sommeil ont un effet direct sur la qualité du liquide séminal. Un travail récent présenté au congrès de l'ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) rapport des différences significatives de qualité spermatique entre les couche-tôt et les couche-tard. Chez la femme, le travail nocturne perturbe les sécrétions hormonales (c'est aussi un facteur de risque de cancer du sein).

7/10 - On boit suffisamment

Pour avoir une bonne santé urogénitale, il faut boire ! C'est particulièrement vrai chez l'homme. Si l'hydratation est insuffisante, cela altère le pH du sperme, le rend plus visqueux

8/10 - On choisit des vêtements confortables

Les testicules n'aiment pas la chaleur. Lorsqu'ils sont comprimés dans un jean trop étroit, ils ralentissent leur production... Leport d'un slip rafraîchissant peut améliorer la spermatogenèse. Ces « snowball pants » se présentent comme des slips kangourous dans lesquels on glisse une poche refroidissante.

9/10 - On fait du sport… en extérieur

Le sport, à la bonne dose, booste la fertilité. Il aide à gérer le stress, favorise le sommeil, améliore l'équilibre hormonal. L'idéal,

10/10 - On pratique le yoga de la fertilité