Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, samedi, la championne paralympique algérienne, Nassima Saifi, qui s'est adjugée la médaille d'or au lancer de disque (F57) dans le cadre des 17e Jeux Paralympiques de Paris.

"L'Algérie enrichit, une nouvelle fois, son palmarès sportif grâce à notre championne Nassima Saifi, qui a battu le record et décroché la médaille d'or aux Jeux Paralympiques de Paris.. Félicitations, Nassima, pour la médaille d'or, et félicitations à l'Algérie. Nous sommes très fiers de toi, et nous souhaitons davantage de médailles à tes coéquipiers", a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.