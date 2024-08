Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Mme Tanja Fajon, ont signé vendredi à Ljubljana, une déclaration conjointe dans laquelle ils ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de "continuer à approfondir" les relations bilatérales et d"'explorer" les possibilités de coopération sur les questions internationales.

M. Attaf qui effectuait une visite de travail en Slovénie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et Mme Fajon, ont souligné l"'importance de continuer à développer et à approfondir leurs relations bilatérales dans de multiples secteurs: économie, énergie, intelligence artificielle, numérisation, migration, entre autres", souligne la Déclaration.

Pour l'avenir, les ministres s'engagent à explorer de nouvelles pistes de coopération qui profiteront aux deux pays. A cet égard, l'Algérie et la Slovénie ont salué l'ouverture d'ambassades dans leur capitale respective.

En ce qui concerne la coopération économique, les deux ministres estiment qu'elle constitue "un élément important de nos relations bilatérales" et, à cette fin, ils se sont engagés à "renforcer les liens économiques entre les deux pays". Ils attendent avec intérêt la mise en œuvre de l'accord de coopération économique, en vigueur depuis mars 2024.

Par ailleurs, les ministres ont salué le renforcement de la coopération dans le secteur de l'énergie et la signature de l'annexe à l'accord 2022 sur la fourniture de gaz naturel entre le groupe Sonatrach et Geoplin. Et ils ont salué aussi les progrès de la coopération bilatérale dans les domaines de la migration et de la sécurité, "qu'ils s'engagent à développer davantage", selon le document.

S'agissant de la coopération multilatérale, M. Attaf et Mme Fajon "ont réaffirmé leur engagement commun à travailler ensemble dans les fora multilatéraux et à explorer les possibilités de coopération sur les questions internationales".

En tant que membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, "les deux pays reconnaissent l'importance des efforts conjoints pour maintenir la paix et la sécurité".

"Au cours de nos mandats, nous continuerons à travailler en étroite collaboration sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", ont souligné les deux parties.

De plus, les deux ministres ont salué la coordination entre les délégations de leurs pays au Conseil de sécurité, en particulier sur la question palestinienne. Dans ce contexte, ils ont appelé de toute urgence notamment à "un cessez-le-feu immédiat et durable à Ghaza, au retrait total des forces israéliennes de la bande de Ghaza et à un accès humanitaire sûr et sans entrave" à ce territoire, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Ils ont également insisté sur "la solution à deux Etats, en tant que règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien".

Concernant la question du Sahara occidental, les deux ministres "ont souligné le soutien de longue date de leurs pays au processus mené par l'ONU, y compris l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies et la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), dans le but de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable basée sur le compromis, qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental et aux principes et buts de la Charte des Nations unies". Les deux pays ont convenu que la question devrait être résolue "par des moyens pacifiques et diplomatiques sur la base du droit international". Au sujet de la crise en Ukraine, les deux ministres ont souligné "la nécessité d'une paix juste et durable conforme aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international".

Attaf : les relations bilatérales connaissent "un bond qualitatif"

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a exprimé, vendredi à Ljubljana (Slovénie) la fierté des deux parties algérienne et slovène du "bond qualitatif" marquant leurs relations, aussi bien en termes d'augmentation de la cadence d'échange de visites au plus haut niveau que de la hausse du volume de la coopération bilatérale.

Lors d'une conférence de presse co-animée avec la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Mme Tanja Fajon, au terme de leurs entretiens bilatéraux dans le cadre de sa visite de travail en Slovénie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Attaf a souligné que ses rencontres bilatérales avec nombre de responsables slovènes ont donné lieu, dans leur ensemble, à trois principaux points, dont le premier porte sur "la fierté des deux parties du bond qualitatif marquant les relations entre l'Algérie et la Slovénie aussi bien en termes d'ugmentation de la cadence d'échange de visites au plus haut niveau que de la hausse du volume de coopération bilatérale".

Quant au deuxième point, il concerne la position "exprimant notre grande confiance en les perspectives prometteuses de ces relations, au regard des fondements de la coopération et de la complémentarité dont disposent nos deux pays et de la convergence politique autour des questions internationales à la lumière des développements effrénés et des perturbations inquiétantes, voire des dysfonctionnements des équilibres des grandes puissances".

Le troisième point consiste, "en notre engagement commun à redoubler d'efforts pour réaliser davantage d'acquis, aussi bien dans le domaine énergétique autour duquel s'est axée, jusque-là, notre coopération bilatérale, que dans les autres domaines, dont nous sommes convaincus qu'ils apporteront un plus qualitatif à notre partenariat renouvelé, à l'instar de l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur, les technologies spatiales et les énergies renouvelables". M. Attaf a exprimé, dans ce sens, son aspiration à "concrétiser ce qui nous attend dans les jours et les mois à venir, dans le cadre d'un agenda de travail varié, riche et ambitieux à la fois, comprenant la programmation de visites officielles des deux côtés au plus haut niveau, l'enrichissement du cadre juridique de la coopération bilatérale, l'organisation de la première session du comité conjoint de coopération économique, ainsi que l'établissement et l'activation d'un conseil d'affaires conjoint". Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères a coprésidé, avec Mme Fajon, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana, laquelle nous permettra, en collaboration avec l'ambassade de Slovénie à Alger, "de concrétiser ce programme ambitieux et prometteur", a-t-il dit.

M. Attaf a souligné que "la dynamique positive des relations algéro-slovènes se manifeste également dans la coordination étroite et constructive entre les deux pays dans le cadre de leurs mandats en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité, à la faveur de leur engagement commun envers les valeurs et les principes consacrés dans la Charte des Nations unies".

Dans cette perspective, M. Attaf a déclaré :"nous attendons avec confiance la présidence tournante par la Slovénie du Conseil de sécurité le mois prochain, et nous sommes convaincus qu'elle sera une présidence remarquable qui laissera une empreinte unique dans les travaux du Conseil", avec le soutien de l'Algérie, ajoutant que "le succès de la Slovénie est un succès pour l'Algérie et les défenseurs du droit et de la légitimité aspirant pour la justice et à l'équité".

M. Attaf a rappelé, dans son allocution, les défis auxquels le monde est confronté, en tête desquels "la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin à la guerre d'extermination contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza et de mettre un terme à l'escalade israélienne dans la région du Moyen-Orient".

Le ministre a fait savoir que sa rencontre avec Tanja Fajon a permis "de réaffirmer la position commune vis-à-vis des développements relatifs particulièrement à Ghaza et à la question palestinienne en général", saluant la décision de la Slovénie de reconnaitre officiellement l'Etat palestinien, ce qui constitue "une bonne démarche au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, et demeure une contribution qualitative dans l'application d'une légitimité soutenue par la communauté internationale, à savoir la solution à deux Etats, en tant que règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien".

Les entretiens ont également porté sur les développements enregistrés dans les espaces d'appartenance des deux pays, notamment en ce qui concerne la crise ukrainienne et la situation dans la région sahélo-saharienne, les développements de la question du Sahara occidental, ainsi que l'avenir du partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne (UE). Par ailleurs, les deux parties ont réitéré "leur soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général de l'ONU et son Envoyé personnel pour parvenir à une solution juste et durable à la question du Sahara occidental, dans le cadre du respect du principe du droit des peuples à l'autodétermination, d'autant que ce principe essentiel jouit d'une place historique spéciale auprès de l'Algérie et de la Slovénie".

M. Attaf copréside avec son homologue slovène la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a coprésidé, vendredi, avec son homologue slovène, Tanja Fajon, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana, et ce, dans le cadre de sa visite de travail en République de Slovénie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence "de plusieurs responsables slovènes, dont le secrétaire d'Etat chargé de l'Environnement, du Climat et de l'Energie, et la secrétaire d'Etat au Cabinet du Premier ministre et le Pdg de la société Geoplin, outre des représentants du corps diplomatique accrédité en Slovénie et des membres de la communauté nationale établie dans ce pays ami", précise le communiqué.

Selon la même source, "l'ouverture de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana, qui intervient après l'ouverture par la République de Slovénie de son ambassade à Alger en mai dernier, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des hautes orientations des directions des deux pays visant à hisser la représentation diplomatique bilatérale au niveau de deux ambassadeurs résidents afin d'accompagner et de suivre le dynamisme croissant que connaissent les relations bilatérales à tous les niveaux et dans différents domaines".

A la fin de la cérémonie d'inauguration, M. Attaf et son homologue slovène ont signé le registre d'or de l'ambassade, exprimant "leur aspiration à une nouvelle ère dans l'histoire des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les deux pays", conclut le communiqué.