Algérie-Télécom (AT) vient de lancer en travaux, récemment dans la wilaya de Nâama, les chantiers d'installation de 8 stations d'Internet à très haut débit, réparties à travers les communes de Sfisifa, Djeniene Bourezg et Moghrar, a-t-on appris, samedi, auprès de cet opérateur public de téléphonie.

A la faveur de la mise en œuvre de cette opération, cette technologie basée sur le raccordement des foyers au réseau de fibre optique, sera ainsi généralisée à travers les 12 communes que compte cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l'Ouest, avec un taux de couverture estimée à 89%, a fait observer le directeur de l'unité opérationnelle locale d'AT, Amrani Nasreddine.

L'objectif escompté à travers cette opération est d'assurer la couverture téléphonique totale (100%) et d'améliorer la qualité des services de l'Internet à très haut débit, a précisé la même source.

Par ailleurs, dans la même optique, la même entreprise a procédé à partir de ce samedi à la mis en service de projets fonctionnant à la technologie "FTTH- Fiber to the home" ou fibre optique jusqu'au domicile, déjà achevés au niveau des communes de Nâama, Mecheria et Aïn Sefra, assurant la connexion à ce réseau, tous modes confondus, à 644 foyers.

Ce programme, visant répondre aux impératifs de la téléphonie moderne et au réseau de transmission des données, qui se poursuit jusqu'en 2026, a donné lieu, jusqu'à la fin de l'année en cours dans cette wilaya, à la réalisation de 11.796 répartiteurs, a-t-on fait savoir de même source.