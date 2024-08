Le CR Belouizdad, qualifié au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football, s'est envolé vendredi pour la Tunisie, où il a jeté son dévolu sur la station balnéaire de Tabarka, pour effectuer un stage bloqué d'une semaine, dans la perspective de préparer les différentes échéances nationales et internationales à venir.

"Pendant ce stage, le Chabab disputera plusieurs matchs amicaux" a indiqué la Direction du Chabab dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel, mais sans préciser le nombre exacte de ces matchs, ou le nom des adversaires qui seront au menu des camarades de Chouaïb Keddad.

Cependant, ce qui est sûr, est que ce stage constituera probablement la dernière phase préparatoire pour les Rouge et Blanc avant l'entame de la nouvelle saison de Ligue 1 Mobilis, prévue la mi-septembre prochain.

Une compétition qui sera précédée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, prévu en aller et retour, contre les Burkinabés de l'AS Douane. Le match aller aura lieu entre le 13 et le 15 septembre en déplacement alors que le match retour sera disputé à domicile entre le 20 et le 22 du même mois.

Le Chabab avait franchi le premier tour aux dépens des Congolais de l'AC Léopards, alors que l'AS Douane s'était qualifiée contre les Béninois du FC Coton.

Le CRB avait effectué le plus gros de sa préparation d'intersaison entre la fin juillet et la mi-août dans la ville turque de Kartepe, située à environ 120 kilomètres d'Istanbul. Le stage qui vient de démarrer à Tabarka sert donc à peaufiner cette préparation.