Le stade Miloud-Hadefi d'Oran bénéficie, depuis quelques jours, des opérations de nettoiement et d'embellissement au niveau de tous ses équipements, en prévision du match Algérie-Guinée Equatoriale, jeudi prochain, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la prochaine édition de Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), a-t-on appris vendredi auprès de la direction de cette enceinte footballistique.

Les actions engagées dans ce registre concernent notamment les tribunes d'une capacité d'accueil de 40.000 places pour permettre aux supporters, attendus en force pour l'occasion, de suivre la partie "dans de bonnes conditions", précise-t-on.

Cela se passe au moment où l'opération d'ensemencement de la pelouse, spéciale été, "a été achevée avec succès" rendant le rectangle vert en très bon état, assure-t-on encore.

Il s'agit de la première rencontre officielle que la sélection algérienne dispute au stade Miloud-Hadefi, inauguré en juin 2022, après y avoir livré trois matchs amicaux contre la Guinée, le Mali et le Nigéria sous la direction de l'ex-entraîneur national, Djamel Belmadi.

Outre cette première rencontre de la nouvelle saison sportive (2024-2025) que va abriter le stade Miloud-Hadefi, cette infrastructure sera aussi le lieu de domiciliation du MC Oran, lors de ses rencontres de championnat de Ligue 1.

Ce club avait élu domicile dans ce même stade au tout début de l'exercice passé, avant de revenir au stade Ahmed-Zabana dès la mi-phase aller.

Pour rappel, l'équipe nationale enchaînera avec un deuxième match dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2025 (Gr. E), face au Libéria le 10 septembre à Monrovia.

L'autre sélection appartenant à ce groupe E est le Togo, sachant que les deux premiers de chacun des 11 groupes où l'équipe hôte n'évolue pas sont qualifiés pour la phase finale.

Guinée équatoriale : 24 joueurs convoqués pour affronter l'Algérie le 5 septembre à Oran

Le sélectionneur national de la Guinée équatoriale, Juan Micha Obiang, a dévoilé une liste composée de 24 joueurs en vue des deux matchs face à l'Algérie le 5 septembre au stade Miloud Hadefi (Oran) et contre le Togo à Malabo le 9 du même mois, pour le compte des deux premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN2025, a indiqué la Fédération de football FEGUIFUT.

La première liste du coach du "Nzalang Nacional" depuis qu'il a prolongé son contrat, est marquée par l'absence de deux joueurs cadres: Federico Bikoro et José Machin pour diverse raisons.

" Bikoro doit purger sa suspension de deux matchs et pourra être avec nous à partir du mois d'octobre. Quant à Machin, il a récemment subi une intervention chirurgicale et est toujours en convalescence, il ne peut donc pas être avec nous pour le moment ", a expliqué Juan Micha Obiang.

Pour rappel, la dernière confrontation entre la sélection algérienne et son homologue de la Guinée équatoriale remonte à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 disputée au Cameroun et remportée par les Equato-guinéens sur le score de 1 à 0.

Voici la liste des 24 joueurs convoqués :

Gardiens de but : Jesus Lazaro Owono (CD Alaves/ESP), Manuel Sapunga (Polokwane City/AFS), Miguel Angel Oscar Eyama ( DVO Mongomo/GEQ).

Défenseurs : Saul Coco ( Torino/ITA), Rafael Nguema Nguema ( DVO Mongomo/ GEQ), Cristian Francisco Ebea (Rayo Majadahonda/ESP), Marvin Jose Anieboh (CD Don Beneto/ ESP), Basilio Ndong (Université Craiova/ ROM), Antonio Martin Nchama (15 De Agosto/GEQ), Nestor Senra (Aviles/ ESP), Jose Elo Ayeto (AC Oulu/ FIN) Esteban Obiang (FC Arjes/ ROM).

Milieux de terrain : Yannick Buyla Sam (Linares/ ESP), José Fidel Sipi (Maestro United/ZAM) , Alex Balboa (Elmere City/ HOL), Ramon Boho Belaki (15 de Agosto/ GEQ), Santiago Eneme Bokari (Slovan Liberec, SLO) Pedro Mba Obiang (Sassuolo/ ITA), Pablo Ganet (AD Merida/ ESP) Omar Mascarell (CD Majorque/ESP), Iban Salvador Edu (Wisla Plock/ POL),José Miranda (Iraklis/ GRE)

Attaquants : Dorian Hanza ( Marbella/ ESP), Luis Miguel Nlavo (Moreirense/ POR).