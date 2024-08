La sélection algérienne de volley-ball (U18-garçons) s'est hissée sur la troisième marche du podium du Championnat d'Afrique des nations de la catégorie, en dominant le Kenya sur le score de 3 sets à 0 (25-22, 25-19, 25-23), en match de classement disputé vendredi à Tunis. A la faveur de ce succès, l'équipe algérienne composte son billet pour le prochain mondial prévu en 2025 tout comme les deux finalistes, la Tunisie et l'Egypte qui s'affrontent en ce moment.

Pour rappel, les volleyeurs algériens avaient bouclé le premier tour de la compétition avec un bilan de trois victoires, respectivement, contre le Rwanda et le Kenya sur le même score de 3 sets à 0 et le Maroc (3-2), contre deux défaites face à la Tunisie (0-3) et l'Egypte (2-3).

Résultats des matchs de vendredi :

Match (3e-4e places) :

Algérie - Kenya 3-0

Finale :

Tunisie - Egypte En cours.