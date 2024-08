Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) M. Mustapha Yahi

a affirmé vendredi à Bordj Badji Mokhtar que voter en faveur du candidat indépendant

M. Abdelmadjid Tebboune lui permettra de "parachever les projets de développement

inscrits au profit des régions frontalières".

Lors d'un meeting animé à la salle de l'Assemblée populaire de wilaya à Bordj Badji Mokhtar dans le cadre de la campagne électorale, M. Yahi a souligné que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune avait initié, lors de son premier mandat présidentiel, de grands projets de développement dans les régions frontalières, à l'instar de l'ouverture de nouvelles routes permettant de renforcer la dimension africaine, appelant les populations de ces régions à "voter pour lui afin de parachever les projets tracés". M. Yahi a, en outre, appelé les populations de Bordj Badji Mokhtar à "ne pas rater l'échéance du 7 septembre" et à "se rendre massivement aux urnes en cette journée décisive".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune accorde une grande importance au développement des zones d’ombre (Daoui)

Le secrétaire général du parti El Karama, Mohamed Daoui, a souligné vendredi à Alger, que le candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, "accordait une grande importance au développement des zones d'ombre à travers le territoire national". "Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune connaît l'importance des infrastructures de base dans la vie quotidienne des citoyens et a consacré un programme pour les zones d'ombre qui a permis durant son premier mandat présidentiel de régler beaucoup de problèmes liés à ce dossier", a soutenu M. Daoui lors d'une rencontre de proximité dans la commune d'El Marsa, organisée dans le cadre de la campagne électorale.

M. Daoui s'est notamment enquis de la situation des habitants du quartier "La Carrière", où il a indiqué que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a insisté dans son programme sur le développement des zones d'ombre.

Soulignant, par ailleurs, que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune compte procéder à un nouveau découpage administratif à travers la création de nouvelles communes et wilayas dans le but de rapprocher l'administration du citoyen, M. Daoui a appelé à voter massivement "pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie".

La réélection du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune permettra de développer une économie productrice de richesses (Benmbarek)

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a estimé, vendredi à Tiaret, que la réélection du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel est "le meilleur choix", car il œuvrera à faire sortir l’économie de la rente pour devenir productrice de la richesse. Animant un meeting à la salle omnisports Belarbi-Abdallah, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, M. Benmbarek a indiqué que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune œuvrera à passer d'une économie de la rente basée sur la dépendance aux hydrocarbures à une économie produisant de la richesse.

Le même intervenant a souligné que les biens, l’immobilier et les usines récupérés "sont une preuve de la clairvoyance de la vision économique de M. Abdelmadjid Tebboune et sa fidélité quant à l'engagement de leur récupération".

M. Benmbarek a rappelé "le choix audacieux" fait par M. Tebboune, lors de son premier mandat présidentiel, de ne pas recourir à l’endettement extérieur "afin de ne pas hypothéquer la souveraineté politique et économique du pays", soulignant l'attention qu'il porte aux startups et aux moyens de les développer, en plus des mesures prises pour la revalorisation des salaires et des pensions.

A l'issue du meeting, M. Benmbarek a appelé les citoyens à voter en force, le 7 septembre prochain, en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "qui œuvre à l'édification du pays".

Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune répond aux revendications sociales (Abderrahmane Salah)

Le secrétaire général du parti de l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Abderrahmane Salah, a estimé vendredi à El Tarf que le programme du candidat indépendant pour la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, "est le mieux indiqué pour répondre aux revendications sociales des citoyens".

Dans son allocution lors d’un meeting populaire tenue à la bibliothèque communale du centre-ville d’El Tarf au 16e jour de la campagne électorale, Abderrahmane Salah a souligné que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, était "parvenu au cours de son premier mandat présidentiel à mettre en place une politique sociale avisée basée sur la dignité de l’Algérien à l’intérieur du pays et à l’étranger, outre la relance de nombre de projets structurants et d’entreprises industrielles, contribuant ainsi à réaliser une croissance économique et à améliorer le niveau de vie du citoyen".

Le secrétaire général du parti de l’UFDS a appelé à l’occasion à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "ses réalisations palpables sur le plan social particulièrement", à travers desquelles il a œuvré, a-t-il ajouté, à "garantir une vie digne au citoyen qu’il place au cœur de sa politique sociale".

M. Osmani appelle à voter pour M. Abdelmadjid Tebboune pour la poursuite des réformes

Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a appelé, samedi à Tébessa, à choisir le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du scrutin présidentiel du 7 septembre prochain, afin de lui permettre de poursuivre les réformes et le parachèvement des projets de développement. Lors d'un meeting organisé à la maison de la culture Mohamed-Chebouki, au 17e jour de la campagne électorale, M. Osmani a soutenu que le choix de voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "permettra la poursuite des réformes et le parachèvement des projets de développement initiés lors de son premier mandat". Il a relevé à ce propos, que le programme électoral de M. Abdelmadjid Tebboune est "le prolongement des 54 engagements qu'il a pris et tenu devant le peuple algérien", rappelant les réalisations déjà accomplies lors de son premier mandat dans les différents secteurs.

A cet effet, M. Osmani a appelé les citoyens à "se rendre massivement aux urnes, le 7 septembre prochain, et à voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune".

Le candidat Youcef Aouchiche s'engage à augmenter la valeur des aides au logement rural

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre, Youcef Aouchiche s'est engagé, vendredi à Guelma, à augmenter la valeur des aides accordées à la réalisation de logements ruraux.

Lors d'une activité de proximité à Oued Zenati, dans le cadre de la campagne électorale, M. Aouchiche s'est engagé à "aider les habitants des zones rurales dans la construction de leurs logements à travers l'augmentation des aides qui leur sont accordées à cet effet".

Il a souligné à cet égard, que son programme électoral propose "l'augmentation à 2 millions de DA, des aides accordées pour la réalisation des logements ruraux", ce qui contribuera, a-t-il dit, "à la stabilité des habitants dans leurs régions".

Le candidat du FFS a affirmé, par là-même, l'impératif pour le tissu urbain national de prendre en compte "l'environnement et les spécificités de chaque région".

Le candidat Hassani Cherif promet depuis Touggourt la résorption du chômage et l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à l'élection présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif a promis, depuis la wilaya de Touggourt, la résorption du chômage et l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens à travers la révision des salaires et la régulation des prix.

Animant un meeting populaire à la salle de la commune de Tebesbest, au 16e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a affirmé que son programme "place parmi ses priorités la résorption du chômage et la création d'emplois pour les jeunes, en sus de la transformation de l'allocation chômage en allocation d'insertion dans les entreprises économiques publiques et privées", ajoutant qu'il procédera, s'il est élu, à la "révision des salaires et compte mettre en place des mesures de soutien des prix afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens".

Il a affirmé à ce propos que son programme "est une opportunité" à travers laquelle il compte faire de l'Algérie "une force économique en redressant le secteur agricole et industriel et en encourageant l'investissement dans divers domaines notamment l'industrie manufacturière outre le lancement de projets importants selon les besoins de chaque wilaya, la mise en place d'infrastructures nécessaires et la promotion des services à l'instar des prestations sanitaires". Il a souligné qu'il compte également "lutter contre la corruption et la bureaucratie", précisant que son programme "est pour la liberté du commerce et la finance islamique pour encourager les jeunes à l'investissement et à la création de petites et moyennes entreprises".

Evoquant l'élection présidentielle, le candidat du MSP a mis l'accent sur "la nécessité pour les citoyens de prendre conscience des grands défis auxquels fait face l'Algérie et des menaces qui la guettent", appelant tout un chacun à "adhérer au processus électoral et à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre pour choisir le président de la prochaine étape".