La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre entre dans sa dernière ligne droite, avec une intensification des efforts de la part des trois candidats,

qui focalisent leurs discours sur les préoccupations des citoyens afin de les convaincre et de gagner leur confiance, rapporte la presse nationale hier.

Le journal El Moudjahid souligne que la campagne électorale a achevé "sa deuxième semaine et entamé sa dernière ligne droite, avec encore plus d'intensité de la part des candidats et de leurs représentants, en vue de parachever, le 3 septembre, cette étape cruciale consacrée à la sensibilisation des électeurs à la vulgarisation et au développement des grands axes" de leurs programmes respectifs.

"Il reste encore 4 jours de débats, de meetings, d’interventions médiatiques et de contacts directs avec la base pour espérer recueillir le maximum de suffrages", ajoute le quotidien.

Sous le titre "La dernière ligne droite", El Watan souligne que "les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, MM Abdelmadjid Tebboune, Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani Cherif, ont encore quatre jours pour convaincre les électeurs, avant le silence électoral obligatoire qui débutera mercredi prochain".

"Dernière ligne droite pour convaincre les électeurs, les trois candidats à fond la caisse", titre L'Echo d’Algérie, qui note que "les candidats insistent sur l'enjeu crucial de la présidentielle, qui connaît une dynamique soutenue", et focalisent leurs discours sur "les préoccupations des citoyens afin de les convaincre et de gagner leur confiance". Le journal Echaab estime, pour sa part, que la campagne électorale entre dans sa phase finale, avec une "dynamique croissante" dans la capitale, soulignant qu'à une semaine de l’élection présidentielle, les candidats et leurs représentants "intensifient leurs efforts" pour mobiliser les électeurs le jour du scrutin.

Lui emboîtant le pas, El Badil indique que les trois candidats, dont la campagne électorale a entamé sa troisième et dernière semaine, se préparent "activement", conscients que les détails qu'ils mettent en avant pour présenter leur programme électoral pourraient faire toute la différence, voire modifier la dynamique de la compétition et favoriser l'un d'eux dans leur aspiration à accéder au Palais d'El Mouradia.

"La dernière ligne droite", titre également Horizons, qui rapporte les propos des trois candidats lors de meetings populaires. Il s'agit du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, qui souligne, depuis Oum El Bouaghi, le devoir national de voter, du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, qui promet, depuis Djanet, de rester "fidèle au serment des Chouhada et des Moudjahidine", et du candidat du Mouvement pour la société de la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, qui s’engage, lors d'une tournée dans le sud du pays, à "concrétiser le développement dans les régions frontalières".

El Massa a également mis l'accent sur les déclarations de M. Aouchiche, qui s'engage "à édifier une Algérie forte et fière de ses composantes identitaires", de M. Abdelmadjid Tebboune, qui promet de mettre en œuvre des projets de développement dans le sud, et de M. Hassani Cherif, qui envisage de transformer certaines villes en grands pôles économiques. Dans le même ordre d'idées, le quotidien Echourouk indique que la campagne électorale est entrée dans sa phase finale, estimant que la dernière semaine sera marquée par une "dynamique importante".

Par ailleurs, El Khabar traite de l'impact de l'élection présidentielle au niveau des collectivités locales, notant que les citoyens espèrent que ce scrutin contribuera à rattraper le retard en matière de développement dans certaines régions et à initier des projets stratégiques.

Le Quotidien d'Oran, Le Soir d'Algérie et L'Expression ont mis en lumière les principales activités des candidats et de leurs représentants au cours du week-end, toutes visant à gagner la confiance et les voix des électeurs.

Enfin, le quotidien El Wassat a consacré son éditorial à la participation aux prochaines élections, sous le titre "L'enjeu de la participation", soulignant que les rendez-vous électoraux, qu'ils soient locaux, législatifs ou présidentiels, sont liés à une forte participation, indépendamment de la dichotomie entre victoire et défaite, afin de confirmer la volonté populaire. Cette participation dépend de la capacité des candidats à convaincre les citoyens de l'importance de leur engagement dans la scène politique nationale, ajoute le journal.

Meetings et activités de proximité intenses à l’ultime semaine de la campagne (presse de l’est du pays)

La presse paraissant dans l’est du pays a mis en avant samedi les meetings populaires et activités de proximité intenses animés par les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain et leurs représentants en vue de capter le plus grand nombre possible d'électeurs à l’ultime semaine de la campagne électorale.

Dans ce cadre, le quotidien public An-Nasr a écrit dans un article intitulé "les candidats poursuivent la concurrence pour séduire les électeurs: la campagne électorale atteint l’ultime semaine" que les derniers jours de la campagne électorale connaitront une plus grande mobilisation des partisans des trois candidats à travers l’intensification des activités de proximité pour jouer les dernières cartes gagnantes dans le sillage du processus de séduction des électeurs et des approches adoptées pour convaincre les citoyens. An-Nasr a poursuivi la couverture du déroulement de la campagne électorale à l’image du meeting animé par le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à Tjanet à l’extrême sud du pays durant lequel il s’est engagé à "offrir tout le soutien pour le développement des régions du sud et répondre aux préoccupations de ses habitants, notamment les revendications des jeunes et à œuvrer à créer des zones franches et des couloirs (passages) commerciaux avec les pays voisins affirmant que l’Algérie qui œuvre pour le bien de ses voisins s’emploie à les protéger quelles que soient les conditions".

Sous le titre "Hassani Cherif depuis Ouargla et El Oued: il faut préserver la sécurité nationale dans toutes ses dimensions", le même journal a rapporté du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif son insistance sur "l’importance de l’attachement aux constantes nationales et de la protection de l’intégrité du territoire national pour faire face aux menaces extérieures", mettant en avant, a jouté An-Nasr l’importance que représente les régions du sud du pays.

Le même quotidien a rapporté du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche dans un article intitulé "nous œuvrons à réaliser l’équité et à réduire les écarts de développement entre les régions du pays" son affirmation depuis Khenchela que son programme électoral "œuvre à reprendre l’équilibre et l’équité de développement et à réduire les écarts enregistrés en la matière entre les différentes régions du pays et établir un Etat réconcilié avec l’histoire et la civilisation algériennes".

Pour sa part, le quotidien francophone "L’Est Républicain" a publié un article dans lequel il a indiqué que les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain ont insisté dans leurs discours durant la campagne électorale sur le caractère crucial du prochain scrutin mettant en avant l’importance d’une large mobilisation des citoyens pour faire face aux socioéconomiques.

A l’instar des autres journaux paraissant dans l’est du pays, l’autre quotidien francophone "Seybouse Times"a publié des articles sur les meetings populaires animés par les trois candidats durant les deux derniers jours sous les titres "le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune s’engage à concrétiser des projets dans tous les secteurs au sud du pays ", "M. Aouchiche s’engage à développer le cinéma et les arts pour honorer la mémoire des artisans de la gloire de la patrie" et "le candidat M. Hassani Cherif insiste que son programme repose sur une réforme globale de l'éducation et de l’enseignement".

Les trois candidats présentent les facilités pour le développement du tourisme et de l'agriculture (journaux parus à Oran)

Les trois candidats à la présidentielle ont présenté dans leurs discours les possibilités pour développer les secteurs du tourisme et de l'agriculture, rapportent les journaux parus, samedi à Oran, dans le cadre de leur couverture de la campagne électorale qui entame dans sa dernière semaine.

Sous le titre "Je m'engage à mettre tous les moyens nécessaires pour concrétiser mes engagements", le journal public El Djoumhouira écrit que "le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à développer le tourisme saharien en général, en particulier dans la wilaya de Djanet, qui dispose d’un potentiel important dans les domaines du tourisme et de l’agriculture, ajoutant que des études approfondies sur la remise en état des terres et la recherche des eaux souterraines seront lancées dans cette région". Sous différents titres, le même journal arabophone a consacré plusieurs articles abordant le rassemblement populaire du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, à Djanet, au cours duquel il s'est engagé à tenir une réunion du gouvernement dans cette wilaya et son engagement à fournir tous les moyens pour mettre en œuvre des projets dans le Sud dans tous les domaines, dans le cas où le peuple lui accorderait sa confiance lors du prochain scrutin.

Dans son éditorial intitulé "M. Abdelmadjid Tebboune poursuivra son soutien aux agriculteurs", le journal francophone "Cap DZ" a évoqué le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le domaine du développement agricole, citant le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, qui a souligné dans un rassemblement à Tlemcen que "le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune accorde une grande importance au développement des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture", ajoutant que s’il est élu pour un second mandat, il poursuivra son soutien aux agriculteurs afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire".

De son côté, le candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), M. Hassani Cherif Abdelaali, qui a animé un rassemblement à Djanet, a souligné que "son programme vise à faire avancer le secteur agricole en encourageant les investissements dans ce domaine avec l’objectif d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en plus des investissements dans les industries agroalimentaires", selon le journal El Djomhouria. Le candidat du Front des Forces Socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, s’est engagé, pour sa part, s’il est élu, à augmenter la valeur des aides au logement rural, ce qui contribuera à stabiliser la population dans ces zones et à leur développement, a souligné le même quotidien.

Le journal francophone "Ouest Tribune" et les deux journaux électroniques, arabophone et francophone "El Mawqii" et "Algérie 54" ont abordé les rassemblements animés par le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune à Djanet, le candidat du MSP, M. Hassani Cherif Abdelaali à Oued Souf, et le candidat du FFS à Khenchela, mettant en avant les contenus les plus importants de leurs programmes électoraux dans divers domaines.

Dans un autre sillage, le journal "L’Echo d’Oran" a écrit dans son éditorial intitulé "Et que périssent les ennemis de l'Algérie", qu'il est certain que "l’engouement suscité par la campagne électorale auprès des Algériens est surement en train de faire mourir de dépit et de jalousie les ennemis du pays", ajoutant que "Les ennemis du pays doivent savoir une fois pour toute que l’Algérie, sa stabilité, sa paix et sa sécurité sont une ligne rouge qui sera défendu par chaque citoyen de ce pays pour lequel se sont sacrifié des millions de martyrs". "La campagne électorale qui se déroule dans une large mobilisation est la meilleure preuve que l'Algérien est conscient des enjeux que représente le rendez-vous du 7 septembre prochain", a noté le même article, soulignant que "c'est l'avenir qui nous interpelle, et qui nous dicte de nous mobiliser pour le prochain rendez-vous électoral ".

Dans le cadre de cette campagne électorale, qui est à son apogée, les journaux parus à Oran ont consacré une large place aux activités de proximité menées par les représentants des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, mais aussi à la caravane nationale qui parcourra les wilayas du pays pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de participer aux élections présidentielles.