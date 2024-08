Les travaux de la 9e Assemblée générale annuelle du Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement (APNODE), se sont ouverts, mercredi à Cotonou (Bénin), avec la participation d'une délégation parlementaire algérienne, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de cette Assemblée, les participants auront à débattre des questions liées notamment au développement, à la numérisation et à l'intelligence artificielle, précise la même source.

Intervenant aux débats de cette Assemblée générale, des membres du Conseil de la nation ont souligné que le continent africain fait face "à de nombreux défis pour assurer sa croissance et son développement, notamment à travers l'accès à la technologie et à l'adaptation aux exigences de l'heure, à savoir la numérisation et l'intelligence artificielle".

Ils ont souligné que la question du développement demeure "un véritable défi" pour les pays africains, nécessitant "des partenariats extérieurs équilibrés".

Les interventions de la délégation du Conseil de la nation ont mis en avant que l'Algérie "a toujours œuvré à renforcer sa contribution au développement du continent africain" et qu'elle a "toujours placé les intérêts du continent au premier rang de ses priorités".

La délégation du Conseil de la nation a également rappelé la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'allouer 1 milliard de dollars pour financer des projets de développement en Afrique, ce qui traduit "l'engagement de l'Algérie à renforcer la sécurité, la stabilité et le développement sur le continent", relève la même source.

La délégation du Conseil de la nation est représentée aux travaux de cette Assemblée par Samir Zoubiri, vice-président de la commission des affaires économiques et financières, et Youcef Laarab, membre du Conseil.