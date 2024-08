Le Tribunal administratif en Tunisie a annoncé vendredi la validation d'un recours ouvrant la voie à une réintégration dans la course présidentielle du 6 octobre, d'Imed Daïmi, ce qui en ferait le sixième candidat.

Dans un communiqué, cité par la TAP, la juridiction précise qu'à la date de ce vendredi 30 août 2024, toutes les affaires relatives aux candidatures, six au total, ont été tranchées en appel et que les décisions sont irrévocables et non susceptibles de pourvoi en cassation.

Le Tribunal administratif a, en effet, accepté trois recours (sur la forme et le fond), rejetant ainsi les jugements rendus en première instance et annulant la décision de l'instance électorale concernant les candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours dans deux affaires pour vice de forme. Dans une autre affaire, la juridiction a accepté le recours sur la forme et l'a rejeté pour vice de fond.

Le nombre des candidats à l'élection présidentielle s'élève ainsi à six : Zouheir Maghzaoui, Kais Saied, Ayachi Zammal, Mondher Zenaidi, Abdellatif Mekki et Imed Daimi.