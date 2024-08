Les autorités du Bangladesh se préparent à la propagation de maladies d'origine hydrique et se démènent pour fournir de l'eau potable à la population après les inondations dévastatrices de la semaine dernière qui ont fait, au moins 54 morts et des millions de personnes bloquées, à travers le pays.

Alors que les eaux de crue se retirent lentement, de nombreuses personnes restent bloquées et ont un besoin urgent de nourriture, d’eau potable, de médicaments et de vêtements secs, en particulier dans les zones reculées où les routes bloquées entravent les efforts de sauvetage et de secours.

Le département météorologique du Bangladesh a déclaré que les inondations pourraient persister si les pluies de mousson se poursuivaient, car les niveaux d'eau baissaient très lentement.

Environ 470.000 personnes ont trouvé refuge dans 3.300 abris répartis dans 11 districts touchés par les inondations, où environ 600 équipes médicales aident à fournir des soins, tandis que l'armée, l'armée de l'air, la marine et les gardes-frontières participent aux opérations de sauvetage, ont indiqué les autorités.

Un responsable du ministère de la gestion des catastrophes a averti qu'à mesure que les eaux de crue se retiraient, il y avait un risque d'épidémie, ajoutant que l'apparition de maladies d'origine hydrique était probable si de l'eau potable n'était pas fournie rapidement.

"Notre priorité absolue est d’assurer la disponibilité d’eau potable", a déclaré le responsable.

Au cours des dernières 24 heures, environ 3.000 personnes ont été hospitalisées en raison de maladies transmises par l'eau dans les zones touchées par les inondations, selon la Direction générale des services de santé. De nombreuses zones sont restées submergées, empêchant les personnes bloquées d'accéder aux établissements de santé.

"L'eau est partout, mais il n'y a pas d'eau potable. Les gens tombent malades", a déclaré Farid Ahmed, un habitant de l'un des districts les plus touchés, Lakshmipur.

De vastes étendues de terres sont submergées, ce qui constitue une menace importante pour les récoltes, ont déclaré par ailleurs, des responsables du ministère de l'Agriculture.

Pour sa part, l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a prévenu que deux millions d'enfants étaient en danger alors que les pires inondations depuis trente ans frappent l'est du Bangladesh. L'organisation lance un appel urgent de 35 millions de dollars pour fournir des fournitures vitales.

"Les inondations dévastatrices dans l’est du Bangladesh sont un rappel tragique de l’impact implacable des phénomènes météorologiques extrêmes et de la crise climatique sur les enfants", a déclaré, dans ce contexte, Emma Brigham, représentante adjointe de l’UNICEF au Bangladesh.