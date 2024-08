Les transports ferroviaires et aériens sont perturbés samedi au Japon par les suites du typhon Shanshan, rétrogradé vendredi en tempête tropicale, et qui a fait six morts, de source officielle.

Shanshan, l'un des plus puissants typhons des dernières décennies à frapper le Japon, s'est abattu sur l'île de Kyushu jeudi, avant d'être rétrogradé vendredi en tempête tropicale en remontant l'archipel.

Il a fait au moins six morts et plus de 120 blessés, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Malgré sa rétrogradation, avec une vitesse des vents ramenée de 252 km/h à 90 km/h, la situation reste compliquée.

Les compagnies aériennes ANA et Japan Airlines ont annulé une soixantaine de vols intérieurs samedi, affectant près de 7.200 passagers.

Les trains à grande vitesse Shinkansen ont été suspendus dans la ville de Nagoya (centre). L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre "des glissements de terrain, des inondations et des débordements de rivières".

Une ville de la région centrale de Gifu a émis un avis d'évacuation pour ses 2.000 habitants près d'une rivière en crue, tandis que certaines villes de l'île de Hokkaido (nord) ont connu de fortes pluies.

Plus de 32.000 foyers de la région de Kagoshima (sud), où Shanshan a touché terre jeudi, sont toujours privés d'électricité, selon l'opérateur.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

Du 15 au 17 août, un autre typhon, Ampil, avait provoqué l'annulation de nombreux trains et vols au Japon mais n'avait fait que des blessés légers et des dégâts mineurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.