Le sommeil occupe une part importante de nos vies puisqu'on dort environ 25 ans au cours de notre

existence. Zoom sur ce que les chercheurs ont découvert sur son fonctionnement et ses effets.

Il s'en passe des choses dans notre cerveau lorsqu'on sombre dans le sommeil ! C'est en effet le moment privilégié pendant lequel les cellules cérébrales "nettoient" le cerveau de tous les déchets et toxines accumulés pendant la journée. "En fait ce travail de nettoyage nécessite une telle dépense d'énergie de la part du cerveau qu'il ne pourrait pas se dérouler pendant que nous sommes éveillés. Nous n'aurions alors plus assez d'énergie pour articuler nos pensées correctement" expliquent les chercheurs américains qui ont fait cette découverte. Et ce grand nettoyage nocturne n'est pas anodin puisqu'il permettrait aussi de nous préserver des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer.

Conseils (tout simples) pour mieux dormir

Éliminer les ondes (on éteint la box wifi tous les soirs), car elles perturbent les sécrétions hormonales et nuisent ainsi au sommeil.

Éviter le linge de nuit en synthétique qui fait transpirer et peut provoquer irritations et/ou réveils nocturnes.

Privilégier matelas et oreiller à mémoire de forme qui offrent un confort supérieur.

Favoriser les environnements parfaitement sombres (volets clos, aucune lumière) pour ne pas altérer la sécrétion de mélatonine qui régule les cycles de sommeil.

Stopper les écrans (y compris la télé) au moins 20 minutes avant le coucher, car les sollicitations visuelles et sonores maintiennent le cerveau en éveil.

1/9 - C'est en février qu'on dort le plus mal

Selon les spécialistes du sommeil britanniques, c'est à la fois parce que le mois de février est traditionnellement le mois le plus froid de l'année mais aussi le mois où il y a le moins d'heures d'ensoleillement. Lorsqu'il fait froid, nous avons tendance à surchauffer notre logement (ce qui empêche de bien dormir) et le manque de lumière joue sur notre moral et la qualité de notre sommeil. Découvrez ici 4 exercices de respiration pour trouver plus facilement le sommeil.

2/9 - On peut communiquer tout en dormant

Oui, une personne endormie peut communiquer et répondre aux questions d'une personne éveillée. C'est ce que les scientifiques de l'Inserm viennent de démontrer en communiquant avec ce qu'on appelle un "rêveur lucide", c'est-à-dire d'une personne consciente de rêver lorsqu'elle est dans un rêve. Découvrez à quoi servent nos rêves.

3/9 - Les femmes ronflent autant que les hommes

Vous pensiez que le ronflement était plutôt l'apanage des hommes ? Eh, bien non ! Une étude israélienne a montré que les femmes ronflent autant que les hommes. Mais elles ont tendance à sous-estimer ces ronflements ! Si c'est votre cas, pensez quand même à en parler au médecin car vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil ! Découvrez ici quels en sont les symptômes.

4/9 - Le chocolat noir est bon pour le sommeil

Une bonne raison de se faire plaisir avec un carré de chocolat noir le soir avant de se coucher : il est riche en tryptophane, un acide aminé qui est transformé en sérotonine par l'organisme. Cette même sérotonine favorise l'endormissement neurotransmetteurs du cerveau qui régule l'endormissement.

Plusieurs études ont montré que la consommation de tryptophane permet de s'endormir plus rapidement et exacerbe la sensation de somnolence.

5/9 - Les femmes dorment mieux avec leur chien

Des chercheurs américains ont interrogé plus de 1000 femmes sur la qualité de leur sommeil. Ils ont découvert que ces dernières s'endormaient plus facilement avec leur chien qu'avec leur partenaire ou un chat. La raison : la présence de leur chien leur apporterait un sentiment de confort et de sécurité, propice au sommeil.

6/9 - Les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes

L'une des principales fonctions du sommeil est d'aider le cerveau à récupérer et à se réparer lui-même. Selon des chercheurs de l'Université de Duke (Etats-Unis), les femmes auraient besoin de plus de sommeil que les hommes pour récupérer et ne pas souffrir d'anxiété ou de dépression. Pour les chercheurs, ce serait dû au fait que les femmes ont tendance à être multitâches. "En raison de cette flexibilité, elles exigent beaucoup plus de leur cerveau que les hommes et ont par conséquent besoin de plus de sommeil pour l'aider à récupérer" expliquent-ils.

7/9 - Il existe un effet placebo pour le sommeil aussi

Selon les chercheurs de l'Université du Colorado, il suffit que notre conjoint nous affirme que l'on a dormi profondément, pour que l'on se sente en meilleure forme et qu'on soit plus performant au travail. Ainsi, des étudiants persuadés d'avoir fait une bonne nuit, ont de meilleurs résultats à leurs examens. Pour les chercheurs, le sommeil placebo fonctionne de la même façon que les médicaments : c'est un effet thérapeutique prévisible dû à la force de persuasion de celui qui affirme que vous avez bien dormi et à la confiance de la personne qui l'écoute.

8/9 - Il y a bien un gêne du sommeil

C'est en étudiant les cycles de sommeil des mouches drosophiles, qui ont besoin d'autant d'heures de sommeil que les enfants humains, que les chercheurs de l'Université de Philadelphie (Etats-Unis) ont découvert qu'il existe bel et bien un gène du sommeil. La mutation de ce gène expliquerait pourquoi certains ont seulement besoin de 5 heures de sommeil pour être dispos alors que d'autres se réveillent grognons s'ils n'ont pas dormi 9 heures.

Chez les animaux, c'est le koala qui remporte la palme du plus gros dormeur avec 22 heures de sommeil par jour. A l'opposé, les girafes ne dorment que 2 heures par jour, par petites périodes de 5 à 10 minutes à chaque fois.

9/9 - La pleine lune nous empêche de bien dormir

Des scientifiques de l'Université de Bâle, en Suisse, se sont aperçus que l'activité cérébrale liée à la phase de sommeil profond diminuait de 30% les nuits de pleine lune.

En outre, en analysant le sommeil d'un groupe de volontaires, ils se sont aperçus qu'ils mettaient 5mn de plus en moyenne pour s'endormir et dormaient 20mn de moins les nuits de pleine lune. Selon ces chercheurs, c'est tout simplement parce que notre horloge interne serait liée au rythme lunaire.