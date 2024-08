L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est fortement impressionnée par les progrès significatifs de la Chine dans le développement nucléaire et espère approfondir la collaboration avec le pays en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, rapporte l'agence de presse, Chine Nouvelle, citant une responsable de l'AIEA.

La coopération entre l'AIEA et la Chine a été multiforme, couvrant des domaines tels que l'énergie nucléaire, les applications de la technologie nucléaire, la sûreté et la sécurité nucléaires et la non-prolifération, a déclaré la directrice de l'Office de l'information publique et de la communication de l'AIEA, Sophie Boutaud de la Combe, lors d'un événement commémorant le 40e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'AIEA.

L'Autorité de l'énergie atomique de Chine (AEAC), en coopération avec l'AIEA, a encouragé de nombreux projets importants et obtenu des résultats remarquables, a-t-elle rappelé, notant que ces réalisations étaient cruciales non seulement pour le développement de la Chine, mais avaient aussi un impact sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans le monde.

"Je suis très impatiente d'en savoir plus sur les progrès de la Chine dans ces domaines et d'explorer les moyens de tirer parti de ces expériences réussies et de les promouvoir grâce au partenariat avec le centre d'information de l'AEAC", a-t-elle ajouté.

z”D'après Mme Boutaud de la Combe, la Chine est devenue un soutien clé de l'AIEA tant sur le plan financier que politique grâce à sa croissance économique extraordinaire et à ses progrès en matière de connaissances, de technologie et d'expertise, saluant le partage des connaissances de la part des experts chinois avec d'autres pays lors de l'événement, organisé par l'AEAC.

"La Chine aide d'autres pays à atteindre leurs propres objectifs énergétiques en construisant rapidement et en toute sécurité leur propre industrie de développement de l'énergie nucléaire". Depuis son adhésion à l'AIEA il y a 40 ans, la Chine a maintenu une étroite collaboration avec l'agence, ce qui a non seulement considérablement amélioré la sécurité et le développement de l'énergie nucléaire chinoise, mais a également contribué au développement durable de l'énergie nucléaire dans le monde entier, a indiqué pour sa part, le vice-président de l'AEAC, Liu Jing, cité par Chine Nouvelle.²