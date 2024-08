Une quantité de 11.560 comprimés de psychotropes a été saisie et un réseau criminel composé de sept (7) individus activant au niveau national dans le trafic de psychotropes a été démantelé par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de la wilaya d'El Oued, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

Cette opération a été menée suite à l’exploitation des informations faisant état de mouvements suspects d'un réseau criminel activant dans le domaine du transport et du trafic de psychotropes à travers plusieurs wilayas du pays, a-t-on expliqué.

Un plan de sécurité a été élaboré, et d’intenses investigations et recherches ont été enclenchées par les mêmes services en vue de saisir cette quantité de marchandises prohibées, selon la même source.

Ce plan a permis l'arrestation des membres de ce réseau criminel composé de sept (7) individus âgés de 24 à 53 ans, et la saisie de 11.560 comprimés de psychotropes , ainsi que quatre (4) véhicules touristiques , a-t-on détaillé .

Après finalisation des procédures légales, les individus arrêtés ont été déférés devant les instances judiciaires régionales compétentes, qui ont ordonné leur placement en détention provisoire pour "association de malfaiteurs et trafic illégal de psychotropes", a conclu le même communiqué.

Tindouf: démantèlement de réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogues (GN)

Les services de la Gendarmerie nationale de Tindouf ont procédé au démantèlement de réseaux criminels spécialisés dans le trafic de psychotropes et de drogues dures, indique jeudi un communiqué des mêmes services.

"Les éléments de la brigade de recherches du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tindouf ont démantelé plusieurs réseaux criminels s'adonnant au trafic de drogues dures (cocaïne), et de psychotropes menaçant la sécurité économique nationale et la santé publique", précise le même communiqué.

L'opération a permis "l'arrestation de 6 individus et la saisie de 4.350 comprimés psychotropes de type +prégabaline 300mg+, 6,5 g de cocaïne, 15,5 g de kif traité, 18 millions de centimes en faux billets de 2.000 da et une somme de 68 millions de centimes", ajoute-t-on de même source.

Une fois l'enquête terminée, les mis en cause seront déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Tindouf, conclut le même communiqué.