Le Conseil de la nation prendra part aux travaux du 1er Forum parlementaire Indonésie-Afrique, prévu les 1 et 2 septembre prochains à Bali (Indonésie), indique jeudi un communiqué de la Chambre haute du parlement.

"Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de la Commission des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Amroune, prendra part aux travaux du 1er Forum parlementaire Indonésie-Afrique, prévu les 1 et 2 septembre prochain à Bali (Indonésie)", précise le communiqué.

Le Forum réunira les représentants des parlements africains avec leurs homologues Indonésiens, sous le thème "Etablir un partenariat parlementaire entre l'Indonésie et l'Afrique pour le développement", ajoute la même source.

Les participants à ce Forum débattront de plusieurs thèmes dont "la coopération sud-sud pour la prospérité et le développement durable à l'horizon 2023, l'édification de communautés résilientes à travers les initiatives de la sécurité alimentaire et de la santé et l'exploitation des potentialités de commerce et d'investissement en vue de réaliser un développement économique global", conclut le communiqué.