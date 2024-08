Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi prend part aux travaux de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique (OCI), ayant débuté jeudi dans la capitale camerounaise Yaoundé. La 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI examine nombre de questions urgentes, dont les développements de la cause palestinienne et d'El Qods occupée, en sus d'autres questions inhérentes aux domaines politiques et aux affaires économiques.

S'étalant sur deux jours sous le signe "Développement des infrastructures de transport et de communication: instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", cette 50 session discutera de nombreuses questions dont les sciences et technologies, les questions socio-culturelles, la femme, les jeunes, les personnes âgées et les affaires humanitaires, outre les questions juridiques, institutionnelles et organisationnelles.

M. Belmehdi met en avant à Yaoundé les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en exergue, jeudi à Yaoundé, l'action diplomatique "inlassable" de l'Algérie ainsi que ses initiatives au niveau du Conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne, conformément aux priorités définies par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution prononcée lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique (OCI) à Yaoundé (Cameroun), M. Belmehdi a souligné la centralité de la cause palestinienne par rapport au travail de l'Organisation et à ses efforts, rappelant le contexte exceptionnel dans lequel se tient cette réunion parallèlement à la tragédie que vit le peuple palestinien à cause de l'agression sioniste barbare.

Le ministre a rappelé, par la même, le soutien historique et inébranlable de l'Algérie au peuple palestinien et à ses droits légitimes pour l'établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Dans ce cadre, M. Belmehdi a mis l'accent, dans son allocution, sur "les efforts soutenus déployés par l'Algérie pour réaliser l'unité palestinienne, ainsi que les efforts diplomatiques inlassables et les différentes initiatives au niveau du Conseil de sécurité conformément aux priorités définies par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment l'appel à un arrêt immédiat de l'agression contre la bande de Ghaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple palestinien sans conditions, tout en contraignant l'occupation israélienne à respecter le Droit et la légalité internationaux".

Evoquant le thème de cette session "Développement des infrastructures de transport et de communication: instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", M. Belmehdi a souligné les politiques et les efforts de l'Algérie pour une intégration et une coopération plus large en Afrique, mettant en avant son engagement continu pour le développement de l'Afrique et des pays du Sahel.

Le ministre a abordé, dans ce sens, les projets structurants majeurs lancés par la autorités algériennes et financés par l'Algérie tels que la Route transsaharienne, la route Tindouf-Zouérate qui relie l'Algérie à la région de l'Afrique de l'Ouest, le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique et le projet du gazoduc reliant le Nigeria et le Niger passant par l'Algérie jusqu'en Europe.

Il a rappelé, dans ce contexte, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de doter l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD) "d'une enveloppe conséquente pour le financement de projets sociaux et le renforcement des infrastructures de base et des transports" dans plusieurs pays du Continent.

M. Belmehdi a évoqué, en outre, la question de réforme de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de ses principaux axes, appelant à la nécessité de poursuivre l'opération, à travers l'activation de la décision N 06/40, adoptée lors de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, à l'initiative de l'Algérie. L'Algérie participe aux travaux de la 50e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui se tient les 29 et 30 août à Yaoundé (Cameroun), représentée par la délégation algérienne, conduite par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.