Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi à Alger, la nécessité d'achever et de développer les projets structurels du secteur, appelant le complexe industriel minier Sonarem à accroitre ses investissements pour exploiter les ressources disponibles, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant les travaux de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de Sonarem, M. Arkab a souligné la nécessité "d'achever et de développer des projets structurels, à l'instar de la mine de Gara Djebilet à Tindouf et du projet de phosphate intégré à Bled El Hadba (Tébessa), ainsi que le projet de zinc et de plomb à Tala Hamza-Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa". Le ministre a également mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la mise en service des usines de traitement des produits non ferreux, ajoute le communiqué.

Il s'agit des usines de carbonate de calcium à El Khroub dans la wilaya de Constantine, et de dolomite à Ain Mlila et Oum El Bouaghi, en complément de celles inaugurées en 2023 et 2024, ainsi que de l'usine de bentonite à Maghnia (Tlemcen), de carbonate de calcium à Oggaz (Mascara), et de feldspath à Ain Barbar (Annaba), en sus de la station de production et de transformation de graviers à Argoub et Tarf dans la wilaya de Biskra. M. Arkab a, en outre, donné des instructions à Sonarem à l'effet d'augmenter ses capacités de production actuelles de barite, et de lancer l'exploitation de nouvelles mines afin de satisfaire les besoins nationaux croissants en cette matière, notamment pour le secteur des hydrocarbures. Le groupe industriel public Sonarem a été chargé de doubler ses investissements en matière d'exploitation de nouvelles matières pour ne plus les importer à l'avenir, et d'augmenter l'intégration de la production nationale à toutes les étapes de la chaîne de valeur dans ces projets, lit-on dans le communiqué.

L'AGO de Sonarem s'est tenue au siège du groupe, en présence de son Président directeur général, avec la participation d'un représentant du ministère des Finances, des membres de l'AG et des commissaires aux comptes, pour passer en revue l'audit de l'exercice 2023 approuvé.