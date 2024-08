Les équipes de Ligue 1 Mobilis recrutant des joueurs étrangers en vue de la nouvelle saison 2024-2025 qui débute le 21 septembre prochain, sont tenues à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires en la matière, notamment la qualité international du joueur, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.

"Les clubs recrutant des joueurs étrangers doivent impérativement respecter les dispositions règlementaires, entre autres, la qualité internationale du joueur et la caution financière à verser à la LFP, ainsi que le permis de travail", précise l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel, à l'issue de la réunion de son bureau fédéral (BF) en session ordinaire élargie aux Ligues régionales et nationales mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa.

Pour rappel, les clubs de Ligue 1 Mobilis peuvent recruter jusqu'à cinq joueurs étrangers, au lieu de trois précédemment, lors de la période d'enregistrement estival. Cette décision avait été entérinée lors de la réunion du bureau fédéral qui s'est tenue fin juillet par visioconférence au siège de la FAF à Dély Brahim, en présence du directeur technique national, Amer Mansoul, qui a présenté aux membres du bureau fédéral les propositions des directeurs techniques des clubs professionnels, à l'occasion du collège technique national, portant sur l'augmentation du nombre de joueurs étrangers en Ligue 1 professionnelle. D'autre part, le BF a rappelé aux clubs professionnels n'ayant pas encore assaini leurs situations administratives et financières de "les régulariser en urgence avant le 10 septembre 2024 et qu'aucune dérogation ne sera accordée et aucune licence des catégories seniors ne leur sera délivrée après ce délai", affirme la même source Au cours de la même réunion présidée par le premier responsable de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, le BF a recommandé à la Ligue de football professionnel, d'accompagner les clubs professionnels et les sensibiliser sur les questions de gestion administrative et financière, et de rationaliser au maximum les dépenses qui doivent être en adéquation avec les produits générés par le club.

Des mesures prises pour le développement du football féminin (FAF)

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé jeudi, la réorganisation du championnat féminin dans le but d’impulser davantage le développement de la pratique de la discipline.

''Le bureau fédéral a adopté de nouvelles mesures de réorganisation du championnat de football féminin. Désormais, la première division sera réorganisée avec douze clubs pour augmenter le temps de jeu et celle de la deuxième division sera réorganisée en quatre groupes régionaux'', indique l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. La décision a été prise au cours de la réunion ordinaire du Bureau fédéral, élargie aux ligues régionales et nationales, tenue le mercredi 28 août, sous la présidence du patron la FAF, Walid Sadi, au Centre technique National (CTN) de Sidi Moussa (Alger).

Selon la même source, le financement du football féminin ''sera revu de manière plus objective''.

Par ailleurs, ''la ligue et la commission du football féminin sont appelées à se réunir avec les clubs pour consultations. Un cahier des charges sera élaboré en ce sens'', souligne l'instance fédérale. D'autres décisions ont été prises par le Bureau fédéral dans le cadre du développement du football féminin, ainsi la commission du football féminin est chargé de préparer un projet de coopération à proposer à la Fédération algérienne du sport universitaire.

Enfin, la FAF a annoncé que le football féminin sera intégré au programme FIFA/TDS dès cette saison, ainsi que la mise en place des sélections régionales féminines pour participer au tournoi national ''Khodor El Mustakbel'' pour la saison 2024/2025.

35 arbitres algériens certifiés VAR et A.VAR (FAF)

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé jeudi, qu'elle disposait désormais de 35 arbitres certifiés VAR et A.VAR, ainsi que la certification de trois instructeurs VAR, à l'issue de la formation sur le système d’assistance referee VAR à l'académie de la VAR de la Confédération africaine de football en Egypte.

"Le bureau fédéral se félicite du travail accompli par le département de l'arbitrage, notamment la formation sur le système d’assistance referee VAR à l'académie de la VAR de la Confédération africaine de football qui s'est tenue au cours du mois d'août en Egypte. Grace à cette opération la FAF dispose désormais de 35 arbitres certifiés VAR et A.VAR, ainsi que la certification de 3 instructeurs VAR", a précisé la FAF dans un communiqué publié à l'issue de la réunion du bureau fédéral.

Un premier groupe composé de 14 arbitres a pu, durant son séjour au Caire (7-17 août), recevoir des cours théoriques et des sessions pratiques sur la technologie de la VAR, alors que le deuxième groupe regroupant 21 arbitres a suivi la même formation du 18 au 28 août.

Le système d'assistance referee VAR sera mis en place dès le début de la saison 2024-2025, affirmé l'instance fédérale.

En février dernier, le président de la FAF Walid Sadi, avait annoncé le lancement de la VAR en championnat de Ligue 1 professionnelle dès la saison prochaine (2024-2025). Quelques semaines plus tard, la FAF a lancé un appel d'offres national et international pour l'acquisition de quatre vans VAR, tout équipés. Pour rappel, la VAR a été utilisée à partir des quarts de finale de la précédente édition de la Coupe d'Algérie 2024, en demi-finales, et en finale, disputée le 5 juillet et remportée par le CR Belouizdad face au MC Alger (1-0). Le bureau fédéral s'est également félicité de la désignation de l’arbitre internationale Ghada Mehat pour officier lors de la Coupe du Monde féminine de la catégorie des moins de 17 ans, prévue du 10 octobre au 3 novembre 2024 en République Dominicaine.