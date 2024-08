Le cycliste algérien Yacine Chalel a décroché la quatrième place au Scratch du Meeting international de Dudenhofen, disputé jeudi soir en Allemagne, et remporté par le Néerlandais Jan-Willem Van Ship, classé 15e aux Jeux olympiques de Paris 2024.

L'Algérien de 27 ans a disputé également la course par Elimination, où il a terminé 10e, en attendant son entrée en lice dans l'Omnium, prévu ce vendredi soir.

Une légère amélioration pour Chalel, qui s'était contenté de la 11e place au Scratch de la Prague Track Summer : une autre compétition sur piste, disputée la semaine dernière en République tchèque, et pendant laquelle il s'était contenté également de la neuvième place sur l'Omnium.

Chalel a repris la compétition la mi-août courant, avec l'objectif de récolter un maximum de points dans la perspective d'une qualification aux prochains championnats du monde de la spécialité, prévus du 16 au 20 octobre 2024 à Copenhague (Danemark).

Pour rappel, le pistard algérien a déjà assuré sa participation aux Mondiaux danois dans l'épreuve de l'Elimination, en étant à la fois champion d'Afrique et 7e au Ranking Mondial. Il ne lui reste plus qu'à se qualifier sur le Scratch et l'Omnium.

Cyclisme - Championnats d'Afrique sur route 2024 Le Kenya hôte de la compétition du 9 au 13 octobre (CAC)

Les Championnats d'Afrique de cyclisme sur route (messieurs et dames) des catégories Elite, U23 et juniors, se tiendront du 9 au 13 octobre à Eldoret au Kenya, a indiqué jeudi la Confédération africaine de la discipline (CAC).

Selon le programme de la compétition, l'épreuve du contre-la-montre individuel se disputera le 9 octobre et sera suivie par celle du relais mixte prévue le 10 octobre.

L'épreuve reine de la course en ligne de la catégorie Elite a été programmée le 12 octobre pour les dames et 13 octobre pour les messieurs. Lors de la précédente édition disputée au Ghana en février 2023, l'Algérie avait terminé à la première place du classement avec une moisson de 16 médailles (8 or, 4 argent, 4 bronze), devant Maurice (3 or, 3 bronze) et le Rwanda (2 or, 4 argent, 2 bronze).

Programme Championnats d'Afrique de cyclisme sur route (messieurs et dames) :

9 octobre 2024 :

Contre-la-montre individuel (messieurs et dames) des catégories (Elite, U23 et juniors)

10 octobre 2024 :

Relais mixte des catégories (Elite et U23)

11 octobre 2024 :

Course en ligne (U23 messieurs) et (juniors filles)

12 octobre 2024 :

Course en ligne (Elite et U23 dames) et (juniors garçons)

13 octobre 2024 :

Course en ligne (Elite messieurs).