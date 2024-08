Le Secrétaire général du Front de la bonne gouvernance (FBG), Aïssa Belhadi, a souligné,

jeudi soir à Aïn Temouchent, que les dimensions sociale et économique sont présentes en force dans le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, dont il a salué la "fidélité dans la concrétisation des engagements" lors de son premier mandat présidentiel, d’où "la nécessité de le soutenir" lors de l’élection du 7 septembre prochain.

M. Belhadi a souligné, lors d’un meeting populaire animé à la maison de la culture Aissa Messaoudi, dans le cadre de la campagne électorale, que "la politique sociale et économique est présente en force dans le programme de M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui nous interpelle à le soutenir massivement lors de la prochaine élection présidentielle, qui est une étape décisive pour la victoire de l’Algérie des Chouhada".

Il a indiqué que M. Tebboune a réalisé, lors de son premier mandat présidentiel, "plusieurs acquis dans le domaine social, en générant des postes d’emploi, en intégrant les travailleurs contractuels, avec la création de l’allocation chômage, ainsi que dans le volet économique qui a bénéficié de plusieurs réformes qui ont donné leurs fruits", appelant à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "pour la continuité et la réalisation davantage d’acquis en faveur de l’Algérie et de son peuple". Le même intervenant a salué "la stabilité des positions du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, dans sa politique étrangère et le soutien des causes palestinienne et sahraouie". Le SG du Front de la bonne gouvernance a appelé les citoyens à "unir leurs rangs et à une participation massive à la présidentielle du 7 septembre et à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour mettre en échec tous les complots et toutes les machinations".

M. Osmani appelle à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre les réformes

Le président du parti "Sawt Echaab", M. Lamine Osmani, a appelé, jeudi à Alger, à voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à la prochaine Présidentielle en vue de poursuivre les réformes.

Animant un meeting à la salle de cinéma "Atlas" de Bab El Oued, au 15e jour de la campagne électorale, M. Osmani a indiqué que "le choix de sa formation politique de soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est basé sur des chiffres et une vision prospective appuyés par des indicateurs économiques". Après avoir mis en avant les progrès économiques réalisés par l'Algérie ces dernières années, M. Osmani a souligné "la volonté sincère qui anime le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune dans la lutte contre la corruption et la réalisation d'un bond socioéconomique global".

Dans ce contexte, il a appelé tout un chacun à "se mobiliser pour l'Algérie, en votant massivement le 7 septembre".

Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune œuvre au développement du secteur agricole et à réaliser la sécurité alimentaire et hydrique (Bengrina)

Le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a souligné, jeudi soir à Relizane, que le programme du candidat indépendant à la présidentielle, M. Abdelmadjid Tebboune, œuvre à développer le secteur agricole et à réaliser la sécurité alimentaire et hydrique.

Lors d’un meeting animé à la maison de la culture "M’hamed Issiakhem", dans le cadre du 15ème jour de la campagne électorale, M. Bengrina a souligné que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "possède une vision prospective pour développer le secteur agricole et réaliser la sécurité alimentaire et hydrique". Il a ajouté que "le soutien au programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la prochaine élection du 7 septembre, lui permettra de parachever les réalisations dans divers domaines, notamment le développement du secteur agricole, à travers la mise en œuvre de nombreux projets d'investissements structurants, notamment les cultures stratégiques et l'extension des superficies irriguées".

Le même orateur a passé en revue un certain nombre de projets de développement lancés par M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son premier mandat présidentiel, tels que le développement des zones d'ombre, le raccordement à l’'électricité aux agriculteurs, l’amélioration des conditions de scolarité des élèves, outre le renforcement de la position de l’Algérie sur la scène internationale et le soutien des causes palestinienne et sahraouie et autres réalisations. Enfin, M. Bengrina a appelé les citoyens à "se rendre massivement aux bureaux électoraux, le 7 septembre prochain, et à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour lui permettre de poursuivre ses efforts dans le processus d'édification de la nation et pour plus de réalisations et d’acquis".

Le président du Mouvement national El Bina a mené, jeudi soir, des activités de proximité dans les villes de Mazouna et Relizane, dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle.

M. Aouchiche s'engage à présenter un projet de développement "alternatif"

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche a assuré, jeudi depuis la wilaya de Batna, que son programme électoral proposait "un projet de développement alternatif pour booster davantage le pays".

M. Aouchiche qui a mené une activité de proximité centre-ville de Batna, a indiqué que son programme électoral "Vision de demain", se veut "un projet alternatif et porteur de solutions réalistes pour développer le pays et le prémunir des dangers qui le guettent".

Rappelant que son programme insistait sur "l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et la protection des franges vulnérables", le candidat du FFS a évoqué les principales propositions prévues dans son projet, notamment dans son volet politique telles que "l'élargissement des prérogatives du pouvoir législatif afin qu'il s'acquitte pleinement de sa mission, à savoir le contrôle". Le candidat s'est rendu ensuite devant la stèle commémorative du Chahid Mustapha Benboulaid, où il a souligné l'importance de préserver la mémoire des Chouhada et d'œuvrer à réaliser leur rêve par "l'établissement d'un Etat démocratique à caractère social".

Evoquant sa vision sur les relations diplomatiques de l'Algérie, M. Aouchiche s'est engagé à les reconstruire sur la base du respect mutuel et du principe d'égal à égal, notamment avec les pays occidentaux. L'Algérie qui a arraché son indépendance et consenti des sacrifices, "n'accepte ni tutorat ni regard colonial", a-t-il ajouté. Le candidat œuvrera, en cas de son élection à la magistrature suprême, à "favoriser le partenariat avec les pays africains et les peuples partageant les mêmes ambitions et espoirs" et à "adhérer aux efforts visant à instaurer un nouvel Ordre mondial plus juste et équitable".

Yahi salue la stratégie du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour le développement de l'agriculture dans les wilayas du sud

Le Secrétaire général (SG) du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi a mis en valeur, jeudi soir depuis In Salah, la stratégie du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développement de l'agriculture dans les wilayas du sud du pays.

Lors d'un meeting populaire animé à la Maison de jeunes au chef-lieu de wilaya, au 15e jour de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre prochain, M. Yahi a affirmé que "le développement de l'agriculture dans les wilayas du sud figure parmi les priorités du programme électoral du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune entend opérer une révolution agricole dans le sud du pays, afin d'augmenter les capacités de production et de renoncer à l'importation de blé à l'avenir, ce qui contribuera à assurer la sécurité alimentaire nationale", a-t-il ajouté.

A cette occasion, M. Yahi a renouvelé son appel aux citoyens à se rendre en masse aux urnes le 7 septembre prochain et à voter pour M. Abdelmadjid Tebboune, afin de poursuivre le processus de développement et de parachever l'édification de l'Algérie nouvelle.

M. Aouchiche s'engage à développer le cinéma et les arts pour honorer la mémoire des artisans de la gloire de la patrie

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche a affirmé, vendredi depuis la wilaya de Khenchela, qu'il entend, dans son programme, "renforcer l'écriture de l'histoire du pays et développer le cinéma et les arts, afin d'honorer la mémoire des artisans de la gloire de la patrie et les hauts-faits des héros de notre histoire nationale séculaire".

Dans la commune de Baghaï où il a déposé une gerbe de fleurs devant les statues du chahid Abbas Laghrour et de la Reine Dihya, M. Aouchiche a indiqué vendredi, dans une déclaration à la presse, au 16e jour de la campagne électorale pour la présidentielle, qu'il œuvrera à "l'édification d'une Algérie forte et fière de toutes ses composantes identitaires" nationales.

Et d'ajouter : "Il est important d'honorer la mémoire des artisans de la gloire de ce pays" et de transmettre leurs hauts-faits et leurs valeurs aux prochaines générations, tout en accordant un intérêt à l'écriture de l'histoire et au développement du cinéma et des arts.

Le postulant à la magistrature suprême a, en outre, rappelé les principales propositions contenues dans son programme électoral, à l'instar de la création d'une agence nationale de sauvegarde du patrimoine et de la culture nationale, ainsi que de la mise en place d'une stratégie pour un nouveau rayonnement culturel national.

A cette occasion, M. Aouchiche a évoqué le rôle de la femme algérienne qui occupe, a-t-il dit, "une place privilégiée" dans son programme, estimant que la femme qui a contribué à la libération du pays, à la résistance nationale et à la lutte contre le colonialisme, doit jouer aujourd'hui son rôle dans "le processus de construction et d'édification".