Les candidats à la présidentielle du 7 septembre ont insisté, jeudi au 15e jour de la campagne électorale, sur le caractère crucial du scrutin, soulignant l'importance d'une large mobilisation des citoyens afin de faire face aux enjeux socio-économiques du pays.

Depuis Oum El Bouaghi où il a animé un meeting populaire, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, a affirmé que la participation à cette échéance électorale constitue un devoir national, appelant les citoyens à choisir "le programme qui défend les intérêts supérieurs du pays".

Il a indiqué s'être présenté à cette élection présidentielle avec "un projet visant à asseoir l'Etat démocratique et social rêvé par les Chouhada", invitant les citoyens à participer massivement à ce rendez-vous électoral.

M. Aouchiche a passé en revue les grands axes de son programme électoral "Vision pour demain", à partir duquel il s'engage à "opérer des changements dans tous les secteurs", soulignant que la lutte contre le chômage des jeunes était l'une de ses priorités.

Le candidat du FFS s'est également engagé à "renforcer la solidarité et l'entraide sociales envers les catégories vulnérables".

De son côté, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, lors d'un meeting à Djanet, à tout mettre en œuvre pour la concrétisation de projets dans les régions du sud dans tous les domaines, notamment des projets de jeunes, si le peuple lui renouvèle sa confiance à cette échéance.

Se réjouissant de "la satisfaction manifestée aujourd'hui par les jeunes Algériens dans leur pays, dont beaucoup sont prêts à mettre l'expérience puisée à l'étranger" au service de la patrie, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé les jeunes de Djanet et du sud, en général, à créer des start-up dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, du tourisme et des services, s'engageant à "les soutenir pour contribuer au développement".

Mettant en avant le rôle des habitants de Djanet, à l'instar des autres régions du sud, dans la protection de la patrie, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré qu'il s'engage, s'il est réélu, à "tenir une réunion du Gouvernement à Djanet pour recueillir toutes les revendications de ses habitants, comme ce fut le cas ces dernières années à Khenchela, Tissemsilt et Tindouf". Il s'est aussi engagé à "ouvrir des postes frontaliers avec le Niger et la Libye, pays frères" et à "créer des zones franches", estimant que "la forte production enregistrée aujourd'hui par l'Algérie dans plusieurs domaines, dont l'industrie pharmaceutique, l'électroménager et les industries de transformation", lui permet de commercialiser ses produits dans les pays voisins.

M. Abdelmadjid Tebboune s'est, par ailleurs, engagé à "développer le tourisme saharien, notamment à Djanet, par l'octroi de nombreuses facilités", soulignant que Djanet "jouit d'un fort potentiel de développement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des services".

Il a réitéré, par la même occasion, son engagement à "demeurer fidèle au serment des vaillants Chouhada et Moudjahidine", assurant qu'il continuera à défendre les peuples tout en appelant les citoyens à "aller massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour lui renouveler leur confiance et lui permettre de poursuivre les réalisations".

Par ailleurs, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a indiqué, depuis la wilaya d'El Oued, qu'il "choisira des wilayas connues pour leur dynamisme industriel, agricole et commercial afin de les transformer en pôles économiques, à l'instar de ce qui se fait au niveau mondial". Il a ajouté qu'il prendra des "mesures législatives spécifiques pour soutenir l'investissement, l'importation et l'exportation, ainsi que la création d'une zone franche pour les échanges avec l'Afrique".

M. Hassani Cherif s'est engagé, dans ce contexte, à œuvrer pour "le soutien des régions sahariennes à vocation agricole, sur lesquelles repose l'objectif de l'autosuffisance alimentaire", à travers "la mise en place des conditions nécessaires pour soutenir l'investissement dans ce domaine et encourager les jeunes à s'y engager, en leur accordant les facilités et les incitations appropriées, tout en procédant à lever les entraves bureaucratiques". Après avoir affirmé que son programme qui représente une opportunité pour toutes les catégories sociales, vise à "concrétiser une réforme globale et profonde dans tous les domaines".

Le candidat du MSP a réitéré également sa détermination à réformer l'administration et favoriser le développement local, appelant les citoyens à participer massivement aux prochaines élections présidentielles qu'il a qualifiées de cruciales et décisives et à se rendre aux urnes le 7 septembre pour le soutenir.

Dernière ligne droite pour convaincre les électeurs

La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, qui entame sa dernière ligne droite, connait une dynamique soutenue avec des candidats et leurs soutiens qui focalisent leurs discours sur les préoccupations des citoyens en vue de les convaincre et gagner leur confiance.

Les deux premières semaines de campagne ont vu l'évolution des discours des trois candidats, MM. Youcef Aouchiche, Abdelmadjid Tebboune et Abdelaali Hassani Cherif, qui ont expliqué les grandes lignes de leurs programmes électoraux, mettant en avant des propositions concrètes visant à améliorer le pouvoir d'achat, relancer les projets de développement et apporter des solutions aux revendications sectorielles.

Usant de tous les moyens que leur confère la loi, dont des meetings populaires et activités de proximité, des interventions dans les médias audiovisuels et écrits et dans les réseaux sociaux, les candidats ont étalé le bien fondé de leurs programmes respectifs, appelant notamment les citoyens à une large participation le jour du scrutin pour concrétiser leurs aspirations.

Pour les trois candidats, cette élection représente une étape cruciale pour l'avenir du pays et vise à préserver la stabilité et consacrer la souveraineté nationale.

Lors des deux premières semaines de la campagne électorale, les candidats se sont engagés à améliorer les conditions de vie des citoyens, comme c'est le cas du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youssef Aouchiche, qui propose de créer des opportunités d'emploi adaptées aux spécificités régionales, d'augmenter le salaire minimum (SNMG) et les allocations familiales, ainsi que de mettre en place de nouvelles subventions dans le cadre d'un système économique équilibré. De son côté, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur le renforcement de la stabilité économique et de la cohésion sociale, promettant la création de nouveaux emplois, une meilleure représentation des jeunes dans les instances élues, et l'augmentation des pensions et allocations pour les catégories vulnérables, comme les femmes au foyer, les étudiants et les chômeurs.

Enfin, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelali Hassani Cherif, a mis l'accent, quant à lui, sur des réformes à même de répondre aux attentes des citoyens en matière socio-économique. Il s'engage à soutenir le pouvoir d'achat, à s'occuper des franges de la société les plus vulnérables, à revoir les pensions de retraite et à établir un système national pour encadrer les niveaux et formes de soutien.

Lancement d'une initiative à Alger en faveur des jeunes sur le programme électoral du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune

La coordination des jeunes d'Alger de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a lancé, jeudi, une initiative en faveur des jeunes, qui constitue un espace dédié au débat et à l'explication du programme du candidat indépendant dans les différents domaines.

A cette occasion, le coordinateur des jeunes d'Alger pour la direction de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Anis Abdelilah Ailoul, a indiqué que cette initiative intitulée "Podcast .. la jeunesse avec vous", constituait une tribune pour la libre expression au profit des jeunes, leur permettant de présenter leurs propositions et aspirations, mais aussi de soulever leurs préoccupations dans les différents domaines liés à leur vie quotidienne.

M. Ailoul a ajouté que cette initiative, organisée au niveau de la promenade des Sablettes (Alger), vise à expliquer le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, comportant de nombreux axes "en adéquation avec les exigences de l'époque, loin des méthodes classiques", précisant que la coordination cherche, à travers ces espaces, à "ouvrir une nouvelle ère d'interaction avec les citoyens, notamment les jeunes, pour les encourager à s'engager pleinement et activement dans la vie politique et à les associer dans la gestion de leur pays".

L'intervenant a conclu en soulignant l'importance d'œuvrer à encourager les jeunes à participer massivement à la présidentielle du 7 septembre prochain.

Le candidat Hassani Cherif s'engage à la création de "grands pôles économiques"

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelaali Hassani Cherif, s'est engagé, jeudi depuis la wilaya d'El Oued, en cas de son élection à la magistrature suprême, à ériger certaines wilayas connaissant une forte dynamique commerciale et productive, à l'instar d'El Oued, en "grands pôles économiques".

Animant un meeting populaire à la salle omnisports "le moudjahid El Aïb Messaoud", au 15e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a précisé qu'il "choisira nombre de wilayas connues pour leur dynamique industrielle, agricole et commerciale, pour en faire des pôles économiques", ajoutant qu'il œuvrera à "promulguer des lois spécifiques pour soutenir l'investissement, l'importation et l'exportation, tout en créant une zone de libre échange et de troc avec l'Afrique".

Exprimant sa reconnaissance aux citoyens d'El Oued, où il a collecté le plus grand nombre de parrainages, le candidat du MSP a souligné que cette wilaya "constitue un modèle de développement et de dynamique économique".

Il s'est engagé à concourir "au soutien des régions sud à vocation agricole, lesquelles peuvent servir la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, à travers la réunion des conditions nécessaires pour soutenir l'investissement dans ce domaine et l'encouragement des jeunes à y adhérer, en leur accordant tous les avantages et les facilités nécessaires.

Aussi, a-t-il promis d'œuvrer pour "la levée des entraves bureaucratiques et la révision des horaires de travail en été, en tenant compte de la nature de la région".

Le candidat a estimé que son programme était "une opportunité pour les jeunes, les femmes, les élèves, les retraités, les agriculteurs et toutes les franges de la société, car il vise à opérer une réforme globale et profonde dans tous les domaines, à travers l'éradication de la bureaucratie et du népotisme permettant ainsi de protéger les droits". Il a réaffirmé, par là-même, sa volonté, en cas de son élection, de "réviser le découpage administratif et de renoncer à la daïra" qu'il qualifie d'"entrave au développement". L'objectif étant, poursuit-il, de "libérer les communes leur permettant de contribuer à la réalisation du développement". A cette occasion, le président du MSP a appelé les citoyens d'El Oued à "une participation massive à la prochaine présidentielle. Une échéance décisive, dit-il. Il a également incité les habitants de cette wilaya à voter pour lui le 7 septembre prochain".