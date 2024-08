Alors que l'épidémie de bronchiolite du nourrisson commence à sévir, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) délivre ses recommandations pour réduire les risques de transmission du virus.

Jusqu'au mois de mars, la bronchiolite touche beaucoup d’enfants, surtout ceux qui vivent en collectivité. Pour réduire les risques, l'Inpes rappelle que la bronchiolite se transmet essentiellement lors d'éternuements ou de toux, mais également par les mains et les objets touchés par des personnes infectées. En cas de symptômes de bronchiolite, tels qu'une gêne pour respirer, des difficultés pour boire et manger, des sifflements ou des quintes de toux fréquentes, les parents doivent consulter leur médecin traitant.

Lavez-vous toujours les mains avant de s’occuper de votre bébé.

Ne léchez pas la cuillère ou la tétine avant de la donner à votre enfant, et ne l’embrassez pas si vous êtes enrhumée.

Évitez si possible les lieux publics (centres commerciaux, transports en commun…) en période d’épidémie, car votre enfant risque d’être en contact avec des personnes malades.

D'une façon plus générale, les parents et l'entourage proche de l'enfant sont appelés à se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant trente secondes avant de prendre soin du nourrisson.

Les personnes qui ont un rhume (et on sait que le rhinovirus a commencé à sévir) doivent impérativement porter un masque chirurgical pour s'occuper d'un enfant de moins de deux ans.

Nous sommes tentés de nous tourner vers les solutions naturelles. Mais attention, lisons bien les notices. Les traitements contenant de l’eucalyptol ou du camphre peuvent entraîner des accidents neurologiques.

Ils sont donc contre-indiqués chez les moins de 30 mois. De même, le miel n’est pas recommandé chez les moins de 1 an, en raison des risques de fausses routes (avaler de travers) et d’allergie.