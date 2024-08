Le directeur général du club Abdelkrim Bira et le staff technique de la formation des Aigles Noir aura à effectuer deux stages bloqués pour bien préparer la saison 2042/2025.

La formation Sétifiens sous la coupe de Bendris ont commencer avec un premier regroupement qui sera surtout consacré à une prédation au niveau du complexe sportif de Tikdjda le staff technique des Noir et Banc avec son staff et les joueurs ont comme objectif de bien préparé la saison les choses sérieuses directement en effectuant un premier stage au niveau des monts de Tikjda.

Située dans la wilaya de Bouira à 1500 mètres d’altitude, cette région réputée par son paysage forestier offrira sûrement un cadre idéal pour préparer les troupes sur le volet physique notamment et cela sur une période d’une dizaine de jours avant de s’envoler en direction de la Tunisie où les Noir et Blanc débuter une deuxième phase préparatoire dont une partie sera essentiellement basée à mettre en place les automatismes et trouver une certaine cohésion dans l’équipe.

La direction a fixé la Tunisie et l’Italie pour peaufiner la préparation de l’équipe sétifienne, qui a enregistré l’arrivée de plusieurs joueurs. La direction du club a jusqu'à présent recruté neuf joueurs : Tarek Bousseder (ex-ES Ben Aknoun), Abdouel Ali Hadji (ex-ES Ben Aknoun), Achraf Abada (ex-ASO Chlef), Youcef Douar (ex-Paradou AC), Abdelkader Ghorab (ex-Anwar Al-Abyar - Libye), Kamel Belarbi (ex-ASO Chlef), Houari Ferhani (ex-Olympique Safi - Maroc), Khalid Dahamni (ex-ASO Chlef), Fatah Achour (ex-ASO Chlef) et Messabih (ex-CS Constantine) Il faut savoir en effet que les changements qui vont toucher l’effectif avec la venue de plusieurs nouveaux éléments vont contraindre le néo-coach à multiplier le travail dans ce registre pour essayer de créer une certaine osmose qui constitue du reste un bon groupe capable de dire son mot une fois la compétition officielle entamée. ‘‘ Je ne vous cache pas qu’on compte mettre toutes les meilleures dispositions entre les mains du nouvel entraîneur et son staff a sa tête Bendris pour bien préparer au mieux le groupe du nouveau challenge.

Avec les changements attendus dans l’équipe, on s’attend à ce que les choses ne soient pas du tout facile pour l’entraîneur notamment en ce qui concerne l’intégration des nouveaux joueurs. On a pensé à cela en programmant plusieurs stages de préparation avant le début de la nouvelle saison 2024-2025a l’étranger pour bien preparer la suite du stage de l’intersaison.

Durant ce stage en Italie ‘’, le premier responsable technique des Aigles Noir de Setif va baser sur le volet technique et des matches amicaux. par ailleurs les coéquipiers du nouveau joueur Bousseder , vont attaquer la dernière phase de la préparation aura lieu en terre italienne où l’équipe aura à disputer plusieurs joutes amicales dans le souci de bien huiler la machine et se mettre du coup dans les meilleures dispositions avant le jour J.

‘L'équipe jouera entre quatre a cinq rencontres amicaux durant la préparation et cela sera à mon avis suffisant pour bien préparer le groupe avant le début des choses sérieuses vont commencer en Italie pour les camarades Youcef Douar ex milieu de terrain du Paradou Athlétique.

F. Y.