Le ministère de l'Education nationale a publié la liste officielle des fournitures scolaires des trois cycles de l'enseignement pour l'année 2024/2025 dans le cadre de la rationalisation des achats de fournitures scolaires et de la mise en œuvre des mesures visant à alléger le poids des cartables, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

"En prévision de la rentrée scolaire 2024/2025 et dans le cadre de la rationalisation des achats de fournitures scolaires et de la mise en œuvre des mesures visant à alléger le poids des cartables, le ministère de l'Education nationale a établi la liste des fournitures scolaires des trois cycles de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire), laquelle représente le seuil nécessaire à adopter, conformément aux besoins des programmes éducatifs de chaque niveau et de chaque filière pour le cycle de l'enseignement secondaire général et technologique", précise le communiqué.

La liste qui "tient compte des dimensions pédagogique et sociale, d'une part, et de la dimension sanitaire de prévention des dommages pouvant affecter la santé des élèves, d'autre part", vise "à rationaliser l'utilisation des fournitures scolaires, notamment les cahiers dont une grande partie reste inutilisée à la fin de l'année, et à réduire le coût de ces fournitures", selon la même source.

Le ministère a invité les responsables du secteur "à publier cette liste au niveau de tous les établissements scolaires via tous les moyens disponibles, en vue de permettre aux enseignants de la consulter et de s'y conformer, exigeant des directeurs des établissements de l'éducation et de l'enseignement de veiller au suivi de son application", conclut le document.