Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mercredi, un appel téléphonique du ministre libyen chargé de la gestion des affaires du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement de l'union nationale de Libye, Taher Al-Baour, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, et au nom du gouvernement de l'union nationale, le ministre libyen a exprimé "toute sa reconnaissance et sa considération pour la position honorable prise par l'Algérie lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Libye", saluant la "pertinence et la clarté de cette position en faveur du peuple libyen et de ses aspirations légitimes au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le cadre de l'unité nationale", ajoute la même source.

Le représentant de l'Algérie avait réaffirmé, lors de la réunion du Conseil de sécurité, "la position ferme de l'Algérie concernant la crise libyenne, une position qui repose sur des règles et des constantes établies comme suit: premièrement, le règlement de la crise libyenne doit être pacifique et politique, deuxièmement, le règlement de la crise libyenne nécessite un processus inter libyen sous le parrainage des Nations Unies et troisièmement, le règlement de la crise libyenne doit aboutir à l'organisation d'élections libres, intègres et transparentes qui rassemblent toutes les factions du peuple libyen, garantissant l'unification de ses institutions et répondant à ses aspirations sur les plans interne et externe", lit-on dans le communiqué.