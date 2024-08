Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, a présidé une conférence nationale des cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, consacrée au suivi de l'état de mise en œuvre des opérations liées à la prochaine rentrée scolaire, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

Tenue mardi par visioconférence au siège du ministère, cette conférence a été consacrée au suivi "de l'état de mise en œuvre des opérations liées à la prochaine rentrée scolaire conformément au calendrier fixé au terme de la conférence nationale tenue dans la wilaya de Mostaganem le 8 août dernier", précise la même source.

A l'entame de la conférence, le ministre s'est félicité "des efforts des directeurs de l'éducation et de l'ensemble du personnel du secteur, ayant donné lieu à la réussite de l'année scolaire 2023-2024", les appelant à "se mobiliser davantage et à suivre strictement les dossiers de la rentrée scolaire 2024-2025, par la réalisation et le parachèvement de toutes les opérations inscrites dans les délais conformément au calendrier du plan des procédures opérationnelles".

Le ministre a souligné l'impératif de "la mise à jour des informations sur la plateforme numérique du secteur de l'éducation nationale, la régulation de l'encadrement éducatif des trois cycles scolaires et la saisie des données y afférentes sur la plateforme numérique avant le 29 août en cours".

Il s'agit également de "suivre l'opération de vente des manuels scolaires au niveau des établissements scolaires, des points de vente, des librairies agréées et des foires dans les différentes régions de la wilaya" à travers "l'utilisation de tous les moyens disponibles pour informer les parents des adresses et des lieux de leur disponibilité ainsi que des délais de cette opération".

Le ministre a fait état de "la finalisation, avant le 15 septembre 2024, de l'opération de distribution des tablettes électroniques aux écoles concernées". Il a insisté sur l'importance de "veiller au nettoyage et à la désinfection des établissements scolaires ainsi qu'à l’application du protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire au niveau de ces établissements, tout en procédant à un état des lieux précis des structures scolaires qui seront réceptionnés durant la rentrée scolaire". Le ministre a ordonné "d'intensifier les visites d’inspection des établissements scolaires publics et privés afin de s’assurer de la mise en œuvre de toutes les mesures liées à la rentrée scolaire".

S'agissant de la liste des fournitures scolaires, le ministre a réaffirmé la nécessité de "l'appliquer car elle s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées pour alléger le poids des cartables pour le palier primaire d’une part et tient compte des besoins de la mise en œuvre des programmes pédagogiques de chaque niveau d’enseignement", tout en "prenant en compte les dimensions pédagogiques et sociales d’autre part".