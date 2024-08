Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Boutarfa, a présidé, mardi, à Alger, une réunion de la Commission intersectorielle permanente chargée du suivi des préparatifs du Hadj, en vue de faciliter et de simplifier les procédures aux hadjis, a indiqué un communiqué de l'ONPO. "La réunion qui s'est déroulée en présence des représentants des départements ministériels et des organismes engagés dans la préparation et l'organisation de cette opération, fait suite aux préparatifs de la saison du Hadj 1446/2025", précise le communiqué.

L'ordre du jour a porté sur "l'adoption du projet de calendrier des procédures administratives liées aux préparatifs de la saison du Hadj 1446/2025, ce qui permettra d'entamer tôt les différentes opérations organisationnelles, afin de simplifier les démarches aux hadjis", ajoute la même source.

En outre, M. Boutarfa a présidé la réunion préparatoire de la délégation multisectorielle, ayant examiné "la révision des dispositions relatives aux différentes prestations fournies aux hadjis".